新北最佳教育合夥人　表揚529位資深優良志工暨愛心服務站代表

▲113年度學校資深優良志工及愛心服務站代表表揚大會，新北市副市長劉和然出席表揚529位用生命服務生命的代表。（圖／新北市政府教育局提供，以下同）

圖、文／新北市政府教育局提供

新北市為表揚長期為學子奉獻心力的學校志工們，今(7)日舉辦「113年度學校資深優良志工及愛心服務站代表表揚大會」，劉和然副市長出席表揚529位用生命服務生命的代表，包含37位「杏福志工」、355位「學校資深優良志工」、105位「愛心服務站」代表及2隊績優志工團隊，今年特別新增30位「優良導護志工及老師」的獎項，感謝所有志工無私付出的奉獻新北教育，成為新北最佳教育合夥人。

副市長劉和然表示，「當你送出手中的花朵，自己身上也會沾染芳香！」感謝新北市各級學校將近3.2萬的志工朋友們，踴躍加入志願服務的行列，全心投入學校每個角落，支援交通導護、環保業務、晨間故事、圖書管理、認輔工作、健康中心、公物修護及環境綠美化等工作，許多志工更是數十年如一日的守護學校及孩子，是學校穩定進步的重要力量；同時也感謝各愛心服務站，以愛心防護網攜手保衛學生的安全，提供學生安全庇護場所。

▲獲獎的杏福志工－陳寶桂（右），在更寮國小擔任交通導護志工。

獲獎的37位杏福志工中，更寮國小陳寶桂女士擔任交通導護志工達20年，任勞任怨，不求回報，寶桂志工分享，當志工可以回饋社會盡棉薄之力，守護學童上放學，儘管要忍受早起風吹日曬的辛苦，只要能看到孩子們平安入校門的笑靨一切都值得。另外一位同榮國小的志工，汪娟娟女士回饋，擔任志工讓我有年輕的心，再志工大隊裡結交到志工道合的好朋友，因為擔任志工，整個身心變得富足快樂！

▲來自榮富國小的呂慧菁榮獲金志獎殊榮。

來自榮富國小的呂慧菁女士提及，多年的志工服務歲月中，協助學校大小公共行政事務，包含運動會、畢業典禮、故事志工及志工幹部等任務，長年服務學校是她生命中的喜悅，也因此榮耀取得新北市志願服務金心等級的金志獎殊榮，她會持續奉獻社會，成為實踐公民責任的模範。

教育局長張明文表示，新北因為志工朋友的加入，讓教育更有力量! 近年因應社會脈動與教育趨勢，學校需要大量可彈性應變的人力資源，提供更優質的學校教育，學校志工總是發揮最大力量，協助學校各項教育工作，維護師生生活、學習與健康。在校園及社會的每個角落，積極散播愛的種子，發揮最大的自我價值！