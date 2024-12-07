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台灣開第6家唐吉軻德　他逛完搖頭「過譽了」！網曝1優勢：難取代

▲▼ 唐吉訶德「扭蛋藏籤」聲明致歉宣布補償 。（圖／記者黃國霖攝）

▲台灣共有6家唐吉訶德。（圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

唐吉訶德「DON DON DONKI」目前在台灣有西門店、忠孝新生店、南港店、台中TIGER CITY店及高雄大立店，5日又在桃園統領廣場，開設全台第6家分店，不過有網友好奇，逛過好幾次台北分店，東西貴動線也爛，不知道為何很多人愛去。貼文曝光，網友點出關鍵原因，「很多東西台灣其他地方沒有賣」。

有網友在PTT發文，「唐吉訶德是不是過譽了？」最近桃園開了唐吉軻德，回想起之前在台北逛過幾次的經驗，發現有些商品比超商還要貴，動線設計也讓人難以逛得舒適，不解為何唐吉訶德會這麼受歡迎，甚至懷疑「是不是過譽了？」

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貼文迅速引發了網友們熱議，不少人認為價格真的太貴，「台灣買是盤子，日本買還可以」、「日幣當台幣賣」、「空氣流通性不好，在西門町店逛到頭暈」、「台灣當然很爛，日本的才是真正的購物天堂」、「逛就好，價格實在母湯」。

不過有網友指出，唐吉軻德賣的東西，是在台灣其他地方找不到的，光是這一點就很值得去看看，「看看不一樣的東西滿有趣啊」、「他特別的地方在裡面賣很多稀奇古怪的商品」、「這本來就是逛趣味的哪有過不過譽」、「去那邊就是要買超商買不到的東西吧」、「熟食非澱粉類基本不雷，生魚片品質好，打折超划算」。

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