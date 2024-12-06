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豪大大雞排退出中國大陸市場　經營12年熄燈！微博不捨衝上熱搜

▲▼豪大大雞排退出中國大陸市場　經營12年熄燈！微博不捨衝上熱搜。（圖／翻攝自微博）

▲豪大大雞排退出經營12年中國大陸市場，衝上微博熱搜前五名。（圖／翻攝自微博，下同）

記者柯沛辰／綜合報導

台灣知名小吃品牌「豪大大雞排」在中國大陸經營12年，6日突然宣布將在12月31日前關閉在大陸所有門市。消息一出，立刻衝上微博熱搜前五名，也讓許多中國網友難以置信，紛紛在微博表達不捨。

「豪大大雞排」創始於1992年台灣士林夜市，在2010年進入中國大陸市場（登記），並以「不切不剪」著稱。但由於山寨橫行，為了加以區分，「豪大大雞排」在名稱前加上「正」字，改為「正豪大大雞排」，作為中國大陸地區品牌名稱。海外、香港及台灣本店則維持「豪大大雞排」稱呼。

正豪大大雞排微信公眾號6日公告，上海新世界城店將於12月26日停止營業，而中國大陸地區的所有門市將陸續於12月31日前閉店，僅香港、台灣及海外授權地區門市仍照常經營，「感恩這12年來的陪伴與支持，期待在未來的某個時刻，能與大家再見。各位豪粉們，再見了。」

有微博網友感慨說，「豪大大雞排」也是古超級火的一個台灣老字號了，但還是因為價格原因，不太景氣，現在的市場就是「卷價格」，即便擁有深厚的情感基礎和品牌光環，價格貴了，也就沒人買了，選擇撤資或店舖關閉，也在情理之中。

該名網友指出，這類小點心的口味大同小異，在正新雞排與肯德基、麥當勞、華萊士之間品嚐，並無太大本質差異，最終還是要回歸到價格戰的軌道上。類似的情況也出現在鄰近的奶茶產業。

其他網友也紛紛不捨地說，「一個時代的落幕」、「好懷念，雞排比臉大」、「這麼大的雞排經營不下去了嗎，蠻有特色的啊」、「餐飲這幾年的確太卷了，選擇太多了」、「真正的從小吃到大」、「最喜歡的雞排，沒有之一」、「小時候在路邊真看到這名字的店...現在這五年壓根就沒見過了」。

▲▼豪大大雞排退出中國大陸市場　經營12年熄燈！微博不捨衝上熱搜。（圖／翻攝自微博）

▲▼豪大大雞排退出中國大陸市場　經營12年熄燈！微博不捨衝上熱搜。（圖／翻攝自微博）

 
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