曝12強教練團「一人獎金僅20萬」　柯志恩嘆：政府該思考合理的制度

▲國民黨立委柯志恩。（資料照／記者屠惠剛攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

國光獎金頒獎典禮將於今（6日）下午登場，不過，國民黨立委柯志恩在臉書發文透露，由10位明星教練組成的12強冠軍教練團，卻因為受限於現有獎金規劃，最多只有200萬元，平均每人只能領到20萬元，這讓她感嘆，自己無法接受，認為政府該思考教練的獎勵制度，應有更合理的設計。

柯志恩表示，今日下午就要進行國光獎金頒獎典禮了，不論是巴黎奧運或十二強棒球賽的中華英雄們，都能得到國家最高的殊榮與肯定。

不過，柯志恩接著透露，有件事讓她感到遺憾，就是在頒獎前得知，有別於冠軍選手能得到一人700萬元的國光獎金，由十位明星教練組成的十二強冠軍教練團，卻因為受限於現有獎金規劃，最多只有兩百萬元，平均每人只能領到二十萬元。

柯志恩直言，並不是要求教練的獎金要比照選手，只是希望給予教練團合理的肯定，如果每人只有二十萬元的獎勵，就是政府對「世界冠軍教練團」最大的誠意，這樣她無法接受。

然而柯志恩也提到，或許教練們會因為國家榮譽不去計較，更不會特地爭取獎勵的肯定，但當教練背負全體國人的期待，帶領選手為國爭光、讓世界看見台灣之際，她認為，政府是否該思考教練的獎勵制度，應有更合理的設計？

最後，柯志恩呼籲教育部和體育署立即檢討《教育部運動發展基金辦理培育優秀或具潛力運動選手作業要點》，重新評估獎勵，讓現在及未來所有的世界冠軍教練團，都能得到應有的榮譽。