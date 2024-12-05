驚悚撞擊瞬間！19歲男北宜過彎「噴進對向」下秒挨撞　頭部重創亡

記者戴上容、戴若涵／新北報導

新北市坪林區北宜公路32.9公里處4日下午發生一起死亡車禍！一名19歲許姓騎士行經該路段時，因不明原因自摔，連人帶車噴進對向車道遭大貨車撞上，送醫搶救無效亡，而撞擊瞬間全被行車紀錄器拍下，畫面相當驚悚。

警方4日下午3時13分左右接獲民眾通報，北宜公路32.9公里處發生車禍，隨即派員到場處理，初步調查，事發當時許男騎車由新店往坪林方向行駛，因不明原因自摔往對向車道，並與對向大貨車發生碰撞，許男當場失去呼吸心跳，雖經緊急送醫搶救，仍於傍晚5時54分因傷勢過重宣告不治。

▲新北市坪林區北宜公路32.9公里處4日下午發生一起死亡車禍，撞擊瞬間曝光。（圖／翻攝自重機群組，下同）

警方指出，40歲黃姓大貨車駕駛4日載運海鮮，由宜蘭頭城出發要前往台中，酒測值為0；而許男目前未就學，事發過後已緊急通知許男母親到場處理相關事宜。檢方4日晚間8時許針對許男遺體進行相驗，死因為頭部重創、腹部壓傷、腿部壓傷後失血。至於詳細車禍發生原因、經過，及肇事責任歸屬，仍有待進一步調查離清。

透過大貨車後方車輛的行車紀錄器可發現，許姓騎士過彎時，車身疑因重心不穩倒下，許男連人帶車衝入對向車道，而此時由於機車車速不慢，大貨車雖緊急剎車，仍閃避不及撞上，現場車殼碎片四散，而許男則是躺地不起，畫面相當駭人。

▲19歲男北宜騎車自摔，搶救無效亡。（圖／記者陸運陞翻攝，下同）