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超貴薑母鴨！LEXUS駕駛拒酒測　慘遭拔牌吊照...再噴18萬

▲李姓男子當著巡警闖紅燈，當場攔查竟是酒駕。（圖／桃園警分局提供，下同）

▲李姓男子當著巡警闖紅燈，當場攔查竟是酒駕。（圖／桃園警分局提供，下同）

記者楊熾興／桃園報導

桃園警分局一夜3起酒駕，47歲李男在巡警前闖紅燈又酒駕當場被逮，開百萬凌志休旅車的李男，與張姓貨車駕駛都稱開車前吃了加米酒的薑母鴨，因此沒有信心酒測不會超標，所以拒絕酒測，不但車輛被拔牌吊扣2年、吊銷駕照2年，還分別處以最高罰款18萬元，應該是最昂貴的一餐薑母鴨了！

▲李姓男子當著巡警闖紅燈，當場攔查竟是酒駕。（圖／桃園警分局提供，下同）

警方表示，時序接近冬令時節，隨著天氣轉涼，民眾進補飲用含酒精飲料或食用含酒精食物機會增加，桃園分局規劃各項勤務加強取締酒後駕車，並利用各項活動場合做交通安全宣導，以防制酒駕交通事故發生。

▲張姓男子開車前有吃了加了米酒的薑母鴨拒絕酒測。（圖／桃園警分局提供）

▲張姓男子開車前有吃了加了米酒的薑母鴨拒絕酒測。（圖／桃園警分局提供）

中路派出所昨晚於桃園區延壽街巡邏時，發現李姓男子開車闖紅燈，攔查時發現他神色緊張、臉色紅潤且散發酒氣，立即施以酒測，酒測值為0.44mg/l，當場開單告發移送法辦，拆卸汽車牌照查扣2年。

▲開著百萬休旅車李男拒酒測，車輛遭拔牌還慘噴18萬元。（圖／桃園警分局提供）

▲開著百萬休旅車李男拒酒測，車輛遭拔牌還慘噴18萬元。（圖／桃園警分局提供）

同安所副所長沈賢祥帶班執行取締酒駕勤務，在春日路及三民路口路檢點，攔查開客貨廂型車的張姓男子，埔子所攔查開著凌志百萬休旅車李姓男子，兩人都拒絕酒測，除當場移置保管車輛外，並直接裁處18萬元並吊銷駕駛執照，根據張男及李男自述因天氣轉涼，開車前有吃了加了米酒的薑母鴨，因此沒有信心酒測不會超標，應該是最昂貴的一餐薑母鴨了。

桃園分局統計今年截至12月初（酒駕死傷126件），跟去年同期（酒駕死傷159件）比較，酒後駕車死傷件數較去年同期下降33件，下降比率達2成；酒駕違規取締件數則由去年1068件，今年下降為750件，下降比率將近3成，由此可見酒後駕車肇事情形有一定幅度的改善。

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