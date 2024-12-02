想和大谷翔平對決！陳傑憲曝走出低潮靠那場「關鍵全壘打」

▲陳傑憲與老婆綺綺上節目接受專訪。（三立提供）

圖文／鏡週刊

台灣隊在世界棒球賽12強拿下冠軍，隊長陳傑憲更獲得MVP殊榮，一夜之間人氣翻漲成為風雲人物，被封為新一代的「國民老公」，今（2日）他與老婆綺綺一起上三立《話時代人物》錄影，接受主持人鄭弘儀專訪，透露在對戰韓國擊出2分全壘打，讓他走出低潮，而現在的自己，就是不斷創造自已的價值。陳傑憲坦言，「運動員的黃金時期其實很短，有機會被美日球探發掘，我還是想出去闖，即使在國外撞破頭」，若有機會的話會想和大谷翔平在球場對決。

陳傑憲說自己在日本和大谷是同屆生，但他也幽默的說「最想和他合照」。而人紅之後，去哪吃飯都備受關注，不過陳傑憲藉錄影時特別提到：「很多老闆會熱情免單，但請千萬不要這麼做，我就是和一般人一樣出來吃飯。」

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主持人鄭弘儀直球提問綺綺「老公陳傑憲浪漫嗎？」綺綺秒答「一點都不浪漫」，並透露「我生日的時候他叫我禮物自己買、餐廳自己訂，每次到節日的時候都有想掐死他的感覺。」

但綺綺也分享陳傑憲求婚時的浪漫行為表示「當時在墾丁民宿費心布置，騙她拍民宿開箱影片，一打開門都是寫著marry me的氣球！」一旁的陳傑憲也透露，當時求婚綺綺哭得很慘，「她邊哭邊和我說嘴巴不要抖！」



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