小吃店淪賭場！25人「大玩象棋」全被逮　查扣6.8萬賭金

▲高雄1間小吃點私設賭場，警方持搜索票攻堅逮獲25人及賭金6萬8000元。（圖／翻攝畫面）

圖、文／CTWANT

高雄市楠梓區1間小吃店掛羊頭賣狗肉，該店在2樓私下經營賭場並以象棋當賭具，經警方跟監蒐證後，眼看時機成熟便持搜索票前往逮人，當場逮獲負責人74歲羅男、把風的54歲鄭女及55歲李姓屋主等3嫌，和51歲朱男等21名賭客，共計25人全被依法帶回派出所，後續3嫌則被移送到橋頭地檢署偵辦。

警方表示，高雄市警局靖紀小組和楠梓警分局11月30日下午1時許獲報，民眾指稱興楠路1間小吃店疑涉從事賭博等不法情事，經警方調查蒐證後，隨即聲請搜索票前往攻堅，並在該店2樓逮獲負責人羅男、把風的鄭女及李姓屋主等3名主要犯嫌和22名賭客，查扣賭金6萬8000元、抽頭金1萬2000元及賭具等罪證。

警方說明，事後警方依法將涉案的25人全數逮捕帶回，經調查後羅男、鄭女及李姓屋主等3人依涉《賭博罪》移送橋頭地檢署偵辦，另賭客朱男等22人則依違反《社會秩序維護法》裁罰，警方同時表示對於不法犯罪必定嚴肅打擊，呼籲民眾切勿心存僥倖以身試法，後續警方也將全面清查根絕不法誘因。

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