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她趁丈夫彌留「領光309萬遺產」結局被判刑了　律師點出案子7關鍵

▲新竹地方法院,新竹地院外觀。（圖／記者王致凱攝）

▲新竹一名人妻趁丈夫彌留之際「領光309萬遺產」，結局被判刑了。（圖／記者王致凱攝）

記者趙蔡州／綜合報導

新竹市一名莊姓男子2022年因為癌末被轉到安寧病房，而他的黃姓妻子卻趁他意識不清之際，拿著他的印鑑到銀行、郵局及農會，將他的財產提領、轉移一空，直到莊男的子女處理後事時才發現，氣得將黃女告上法院，黃女最終被判處10月徒刑，得易科罰金30萬元，緩刑3年。

根據判決書指出，莊姓男子2022年2月26日因為肝癌末期住院治療，3月9日病情加重並造成他開始意識不清，3月12日被轉送到安寧病房，直到3月14日晚間8點不敵病魔過世，然而他的妻子黃女卻在他過世當天，拿著他的印鑑到銀行、郵局及農會，將他的財產309萬餘元全部轉移一空。

莊男跟前妻所生的子女事後替爸爸辦理後事時，發現爸爸所有帳戶的錢都被領光了，調查後發現是繼母黃女擅自提領，氣得一狀將黃女告上法院。黃女出庭時坦承犯行，並表示願意歸還財產。

新竹地院法官審理認為，黃女明知道配偶死亡後，所有財產將成為遺產，由全體繼承人所共有，卻在未取得同意下，擅自轉移莊男存款，已損害全體繼承人權益，考量黃女是初犯、犯罪影響層面有限、未與其他繼承人和解等因素，判處黃女有期徒刑10月，得易科罰金。緩刑3年，且必須參與法治教育3次，至於遺產分配問題，仍由家事庭審理中。

針對這件案子，律師蘇家宏點出7個關鍵，第一，丈夫過世後，更不能夠私自提領丈夫名下的存款，因為人過世後，就不能用他的印章。第二，丈夫過世前，妻子如果沒有經過合法授權，也不能私自提領丈夫存款。第三，就算妻子領走了，其他繼承人主張那些財產是遺產，最後仍然要計入遺產公平分配。

蘇家宏繼續說，第四，夫妻在情感上財產應是一體，然法律上認定並非如此，若觸法仍得受刑事制裁。第五，依法辦理繼承領取財產，雖然要和繼子女溝通，或許要花不少時間，但法規就是如此，程序必須要走。第六，再婚族最好能夠事先安排好繼承相關事宜，避免遺產糾紛。第七，「只要事先安排，就有如在寒冷的冬天曬太陽」。
 

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