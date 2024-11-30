朱宗慶打擊樂團入列　「阿里山日出印象音樂會」卡司曝光

▲▼ 2025阿里山日出印象音樂會演出陣容揭曉 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣年度盛會「阿里山日出印象音樂會」將在2025年1月1日清晨登場，與民眾共同迎接新年第1道曙光。國際表演團隊「朱宗慶打擊樂團」、「樂興之時管絃樂團」將輪番帶來精采曲目，創作才子「林中宣SAM LIN」也將與「阿里山風笛euvuvu表演藝術團」合作演出，為觀眾帶來一場精彩音樂盛宴。

嘉義縣文化觀光局表示，朱宗慶打擊樂團曾在34個國家巡演，演出經歷超過3000場，今年首度在阿里山與民眾共度元旦，空靈的木琴聲音與獨特打擊創作將結合阿里山美景，交織出豐富感官體驗；曾在維也納國際藝術家大賽榮獲第3名的「樂興之時管絃樂團」也將再度在阿里山上展現優美樂音。





精通小提琴、鋼琴、吉他、爵士鼓等7種樂器的華裔美籍創作才子「林中宣SAM LIN」也將在音樂會中登場演出，將用音樂詮釋阿里山的萬種風情，並與在地鄒族演出團隊「阿里山風笛euvuvu表演藝術團」跨界共演，透過在地與國際的融合，帶來創新演出形式。

嘉義縣長翁章梁說，透過不同風格的音樂展演，結合嘉義最美的日出景緻，一定能為觀眾帶來耳目一新的體驗。除了日出印象音樂會，阿里山特有的美食、原住民文化，也都是大家不可錯過的亮點，歡迎全台民眾一起來嘉義縣迎接2025年到來，親自在阿里山欣賞新年首道曙光！

文觀局指出，遊客可以在阿里山欣賞日出雲海，山上還有上百條步道、豐富在地美食，精緻高山茶、咖啡及鄒族部落文化體驗，更多資訊請上阿里山日出印象音樂會臉書粉絲專頁查詢，歡迎遊客從不同面向暢遊阿里山。