　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

朱宗慶打擊樂團入列　「阿里山日出印象音樂會」卡司曝光

▲▼ 2025阿里山日出印象音樂會演出陣容揭曉 。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼ 2025阿里山日出印象音樂會演出陣容揭曉 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣年度盛會「阿里山日出印象音樂會」將在2025年1月1日清晨登場，與民眾共同迎接新年第1道曙光。國際表演團隊「朱宗慶打擊樂團」、「樂興之時管絃樂團」將輪番帶來精采曲目，創作才子「林中宣SAM LIN」也將與「阿里山風笛euvuvu表演藝術團」合作演出，為觀眾帶來一場精彩音樂盛宴。

▲▼ 2025阿里山日出印象音樂會演出陣容揭曉 。（圖／記者翁伊森攝）

嘉義縣文化觀光局表示，朱宗慶打擊樂團曾在34個國家巡演，演出經歷超過3000場，今年首度在阿里山與民眾共度元旦，空靈的木琴聲音與獨特打擊創作將結合阿里山美景，交織出豐富感官體驗；曾在維也納國際藝術家大賽榮獲第3名的「樂興之時管絃樂團」也將再度在阿里山上展現優美樂音。

▲▼ 2025阿里山日出印象音樂會演出陣容揭曉 。（圖／記者翁伊森攝）

精通小提琴、鋼琴、吉他、爵士鼓等7種樂器的華裔美籍創作才子「林中宣SAM LIN」也將在音樂會中登場演出，將用音樂詮釋阿里山的萬種風情，並與在地鄒族演出團隊「阿里山風笛euvuvu表演藝術團」跨界共演，透過在地與國際的融合，帶來創新演出形式。

嘉義縣長翁章梁說，透過不同風格的音樂展演，結合嘉義最美的日出景緻，一定能為觀眾帶來耳目一新的體驗。除了日出印象音樂會，阿里山特有的美食、原住民文化，也都是大家不可錯過的亮點，歡迎全台民眾一起來嘉義縣迎接2025年到來，親自在阿里山欣賞新年首道曙光！

文觀局指出，遊客可以在阿里山欣賞日出雲海，山上還有上百條步道、豐富在地美食，精緻高山茶、咖啡及鄒族部落文化體驗，更多資訊請上阿里山日出印象音樂會臉書粉絲專頁查詢，歡迎遊客從不同面向暢遊阿里山。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／國1連環撞　2乘客宣告不治
0.2度低溫！武陵農場驚見冰晶美景　遊客嗨翻
林家正傷勢曝光！　「需休養一段時間」
12強冠軍情蒐解密！　「1打者蒐集80打席是基本」
台灣棒球超強「為何籃球弱？」　Cheap挖1數據：比打擊率低
普丁神秘小女兒長相曝光！　被爆「用化名住巴黎」當DJ

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

命危送醫救回143人　台中消防局座談精進緊急救護作為

嘉義縣全民運或2金8銀15銅　頒出總獎金277萬

怕洗腎不回診！花蓮男險喪命　醫：洗腎非人生終結

南投縣總預算「1元不砍」通過　議長要求報告37億美館案

康芮毀損設施！合歡山主峰開放延期　太管處籲配合施工管制

嘉義縣推廣友善共融校園　親師生運動會認識平權融合

奧萬大30歲周年慶活動最終場　志工義賣二手物資捐家扶

朱宗慶打擊樂團入列　「阿里山日出印象音樂會」卡司曝光

嘉義市全台首創實踐跳島城市 　青年提案「二地居」百萬計畫啟動

延續吳鴻麟獎學金吳伯雄捐千萬　張善政感謝嘉惠桃園4千學子

人資看履歷竟只用8秒？　他指重點：第一眼看這裡

合唱團安可曲唱《台灣尚勇》　熱血爆棚引網讚：看哭正常嗎

張立東接機中華隊被問「來接籃籃？」　陳傑憲一見他「秒送上擁抱」超羨慕！

辰己涼介老婆大跳「台灣尚勇」應援曲　台灣網友朝聖被圈粉了

誰要讓？2車窄巷僵持3mins　保全苦勸網卻歪樓：賴清德？

超幸福！老公開車接下班　兒奶音搶喊：媽媽辛苦了

《異形：羅穆路斯》登Disney+　超狂IP全系列「全面復活」影迷嗨爆

莊昕諺光榮返鄉！澎湖機場爆滿　 啟蒙教練驕傲：抱腿哭變台灣之光

女兒要帶男友回家看爸反應　他瞳孔地震沉默：不方便！

#台北愛樂室內合唱團 安可曲熱血開唱《#台灣尚勇》

命危送醫救回143人　台中消防局座談精進緊急救護作為

嘉義縣全民運或2金8銀15銅　頒出總獎金277萬

怕洗腎不回診！花蓮男險喪命　醫：洗腎非人生終結

南投縣總預算「1元不砍」通過　議長要求報告37億美館案

康芮毀損設施！合歡山主峰開放延期　太管處籲配合施工管制

嘉義縣推廣友善共融校園　親師生運動會認識平權融合

奧萬大30歲周年慶活動最終場　志工義賣二手物資捐家扶

朱宗慶打擊樂團入列　「阿里山日出印象音樂會」卡司曝光

嘉義市全台首創實踐跳島城市 　青年提案「二地居」百萬計畫啟動

延續吳鴻麟獎學金吳伯雄捐千萬　張善政感謝嘉惠桃園4千學子

中國預告發射火箭！禁止船隻進入　將有殘骸掉落南海

鄭雨盛爆3劈青龍獎憔悴道歉　台下惠利表情有亮點⋯韓網：好感度大升

陰莖被迫「打針」治療！美國男子遭誤診　獲133億破紀錄賠償

食量小！一脫單「餐費支出變多」她喊男友賺到　網戰翻：要感恩

家中燒香拜拜注意！研究驚曝「兒童認知發展」下降1成

快訊／國1嚴重連環追撞！大貨車嚴重變形「2乘客夾困」…搶救不治

條通商圈明年1月首辦微醺散步活動　打造「新台北夜經濟」

8年來首次！敘利亞反抗軍攻入阿勒坡　政府軍急封路「向俄求援」

微型電動二輪車新法「今起掛牌才可上路」！7大地雷別踩最高罰5400

快訊／高雄打卡熱點「愛河之心」傳墜河　水只到膝蓋...女被救起

老婆拍情慾片..男歌手質問：有沒有呻吟？　她留陰影淚崩「回家像A片那樣碰我」

地方熱門新聞

高雄衛生局挨轟霸凌！主管被指「不當對待」原因曝

新樓醫院聖誕點燈照亮夜空璀璨光輝

2024台南聖誕燈節新營燈區點亮

「鳳飛大溪」餐桌行動　從味蕾體驗大溪人文

《台灣超人》紀錄片台南特映會登場帶給民眾正能量與勇氣

2024年ITTF世界青少年錦標賽台南陳忞昕摘金奪冠

桃園購物節12/1日起登場　祭出首獎千萬現金

環法賽傳奇車手出席台灣部落觀光嘉年華變裝排灣族貴族

員警動員摸黑費時2小時尋獲迷路障友送回家

信義警分局積極取締改裝噪音車維護環境安寧

即／蘭嶼鄉長謝胡源倒宿舍無呼吸　搶救無效享年57歲

高雄男研發AI系統　180秒產百短影音上線

金門海岸驚現死亡鯨豚　保育人員協助掩埋

屏檢參訪太陽能光電業者　打擊綠能犯罪展決心

更多熱門

相關新聞

阿里山日出印象音樂會　限量2500名額滿

阿里山日出印象音樂會　限量2500名額滿

迎接疫情後國旅爆發，2022年阿里山日出印象音樂會因應活動品質及疫情考量，以線上預約限量2500名觀眾進場，在12月4日上午10點開放後，受到民眾熱烈響應，現已額滿。

盤點全台11處「最夢幻曙光觀賞點」

盤點全台11處「最夢幻曙光觀賞點」

阿里山日出　印象音樂會

阿里山日出　印象音樂會

日出印象音樂會竹崎警交管措施

日出印象音樂會竹崎警交管措施

2019北中南跨年活動TOP10

2019北中南跨年活動TOP10

關鍵字：

阿里山日出印象音樂會

讀者迴響

熱門新聞

北韓女商人遭高射炮「轟成碎片」　嚇壞千人

台南男剛買飲料9分鐘　倒臥超商前亡

張奕曾將近1年沒薪水　想帶老婆、小孩回台灣

天生擁有2陰道　百人斬網美曝：男人不在乎

陳傑憲曝曾與母關係不佳　綺綺助破冰

辜仲諒問日本跟韓國誰強？U12小將笑回4字

陳傑憲「看到張立東接機」秒上前擁抱　私下交情曝

下一波冷氣團更強！　專家提醒：降溫幅度更大

豬閨蜜爆妻「8男5女」多人運動　人夫崩潰

月收入近百萬「卻是體力活」該接手？

房客偷電失聯　女屋主被追討218萬電費

即／國1埔鹽重大車禍！貨車2乘客夾困命危

民眾黨創黨元老遭傳喚！嘆：柯文哲死定了

女囚犯0性行為「離奇懷孕」　獄方查出真相傻眼了

AV女優宣布「懷上繼兄的孩子」

更多

最夯影音

更多

人資看履歷竟只用8秒？　他指重點：第一眼看這裡

合唱團安可曲唱《台灣尚勇》　熱血爆棚引網讚：看哭正常嗎

張立東接機中華隊被問「來接籃籃？」　陳傑憲一見他「秒送上擁抱」超羨慕！

辰己涼介老婆大跳「台灣尚勇」應援曲　台灣網友朝聖被圈粉了

誰要讓？2車窄巷僵持3mins　保全苦勸網卻歪樓：賴清德？

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

一日代銷挑戰！細節滿滿

一日代銷挑戰！細節滿滿

代銷真的這麼辛苦嗎？從鋪床到備資料，全程高跟鞋還不能脫！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面