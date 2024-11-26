采盟免稅店「亂搶C位」臉書遭灌爆！　鞠躬道歉後...粉專重新開張了

圖、文／鏡週刊

台灣隊勇奪2024世界棒球12強冠軍，昨（25日）晚凱旋歸國，接機活動卻因采盟免稅店幹部亂入大合照引發爭議。多名身穿黃衣的幹部擠占C位，讓球員、教練和副總統蕭美琴淪為背景。事件曝光後，網友紛紛批評其行為「蹭得離譜」，采盟臉書遭灌爆後一度關閉，發布道歉聲明後粉專又重新開啟，但網友對聲明不買單，砲轟毫無誠意。

台灣隊昨日晚間凱旋歸國，大批球迷及媒體迎接，但當台灣隊準備與副總統蕭美琴拍攝大合照時，數名身穿黃衣的「采盟免稅店」幹部突亂入站上C位，甚至拉起宣傳布條，讓原本的主角球員與教練瞬間淪為背景，激起網友強烈不滿。

相關影片曝光後迅速引發網路討論，網友們湧入采盟免稅店的Google評論區及臉書粉專留言痛批，甚至有人以「黃巾之亂」諷刺其行為。

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資深媒體人黃揚明更公開抨擊，認為這是明顯的「蹭光環」行徑，並揚言未來絕不光顧該集團旗下免稅店。面對不斷延燒的輿論壓力，采盟免稅店今日上午緊急關閉臉書粉絲專頁，試圖平息風波。

采盟發布道歉聲明後，重新開啟粉絲專頁，但不少網友質疑采盟董事長在道歉聲明中，表示將主動聯繫中華棒協致歉，但起初連中華棒協的名稱都說不清楚，說成中華職棒聯盟，遭網友怒轟毫無誠意。

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