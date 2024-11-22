快訊／高雄槍擊1死2傷　41歲共犯、21歲女車主抓到了

記者陳宏瑞、趙蔡州／高雄報導

高雄市湖內區正義一路一間民宅22日凌晨1點多發生槍擊事件，導致44歲蘇姓男子腹部中彈身亡，以及周姓、林姓男子受傷送醫。高雄警方獲報後，立刻成立專案小組追查，並於22日下午4點、5點多陸續查獲41歲余姓男嫌、涉案車輛的車主21歲邱姓女嫌到案，賴姓主嫌、其餘共犯仍在持續追查中。

▲高雄湖內槍擊1死2傷，41歲共犯22日下午被警方逮捕歸案。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

警方調查，案發民宅是蘇男所承租，由於林男與賴男有債務糾紛，因此蘇男當起中間人，雙方約定在22日凌晨協商債務，林男依約找來友人周男、林女陪同到場討債，但欠錢的賴男則帶著3名頭戴面罩的小弟，乘坐BMW轎車在蘇男家巷口埋伏。

討債的林男22日凌晨1點多到達蘇男租屋處後，賴男就帶著小弟衝進現場，一句話都沒有說就先開了2、3槍，子彈擊中周男，林男見狀衝上去試圖奪槍，卻遭賴男小弟拿球棒打傷，混亂間賴男突擊發子彈，射中在場的蘇男弟弟的腹部，導致蘇男弟弟當場血流如注、陷入昏迷，林女則驚聲尖叫，跑出屋外報警。

警消趕到後發現，除了蘇弟外，周男左胸也中槍，2人均意識不清，經送醫搶救後，蘇弟傷重不治，周男仍在持續搶救中。

警方事後會同刑警大隊等單位共組專案小組積極追查，火速鎖定2輛涉案車輛以車追人，分別在22日下午4點多，在鳳山區凱旋路停車場逮捕41歲余姓共犯（有毒品通緝），另於下午5點多在大社區鹽埕巷逮捕涉案車輛的車主21歲邱姓女嫌（無前科）。

警方同時在大社區鹽埕巷發現兇嫌逃亡時使用的車輛，並在車內背包查扣1把已拆成零件的改造槍械、2把空氣手槍、 30餘發子彈及變裝用假髮等物，目前仍全力查緝其他共犯。余姓男子到案後坦承參與犯案，全案依違反槍砲、殺人等罪嫌，移送橋頭地檢署偵辦。



