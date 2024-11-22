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「你是太子我是宮女」病患愛上醫師　狂寫情書騷擾...這下慘了

▲▼醫生看診未戴口罩染疫氣切，後果太悲慘。（圖／Pakutaso）

▲男醫師被女病患送禮情書困擾多年，依《跟騷法》提告。（示意圖／Pakutaso）

記者劉昌松／台北報導

台北1名女子因長期看診，對主治醫師的細心關懷頗為心動，多次打電話、送禮給醫師，醫師不堪其擾報案，女病患接到警察告誡通知後，雖然寫道歉信給醫師，仍不斷訴說愛意，表示2人的前世「你是太子，我是宮女」，「這輩子我遇見你，我又愛上你了」，醫師決定提告，台北地檢署調查後，依違反《跟蹤騷擾防制法》將女病患提起公訴。

檢警調查，女病患從2017年起，因多次掛號看診，逐漸對醫師心生愛慕，陸續以電話、電子郵件、預約門診、寄送物品等方式，向醫師表達自己心中想法，醫師不堪騷擾，2023年8月向警局通報跟騷案件，警方在2024年1月核發告誡書給女病患，要求女病患停止騷擾。

女病患卻在2月間，寄了封電子郵件，為了自己造成醫師困擾表示對不起，但隨後又提到，前不久去算過2人的前世，有一世2人是父女關係，因為父親想要兒子，彼此存在無法解決的矛盾；另外一世，醫師是太子，女病患則是宮女，2人相處得很好，「我被其他宮女欺負，被你看到解救了我」。

女病患表示，自己身為宮女的那一世，她會刻意與身為太子的醫師相遇，但「因為身分的關係，無法進一步」，女病患還希望，這輩子及下輩子就算遇到也當陌生人，「這是最後一次傳訊息給你了」，但幾天後，女病患又再次寄信祝福醫師新年快樂。

醫師提告後，女病患因故無法到案，寫信自白坦承犯錯，檢察官考量女病患已被明確告知，不能再聯繫打擾醫師生活，卻又2度寄信，足以使醫師心生畏怖並影響日常生活與社會活動，因此依跟騷罪嫌將她起訴。

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