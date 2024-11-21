澄清湖高球場熄燈　球證賣300萬只退5萬！會員組自救會提告

▲澄清湖高爾夫球場俱樂部會員自救會成員到高雄地檢署按鈴申告。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

位在澄清湖旁的高雄高爾夫俱樂部即將在24日正式停業，俱樂部多名會員指控，業者隱瞞和市府的租約糾紛，會員直到看到報導才發現被蒙在鼓裡，而且近一年來俱樂部還是對外招募會員，每張球證賣300萬元，如今俱樂部歇業卻只願退還5萬元，約200名會員組成自救會，並在今（21）日到高雄地檢署控告俱樂部理事長陳建甫以他法放排毒物罪。

澄清湖高爾夫球場位於飲用水保護區，業者向市府承租土地期間享有6折租金優惠，租約明訂嚴禁使用農藥，且須落實空間開放、推廣公益、學生教學、市民打球優惠條款，但業者卻未落實契約，並宣布24日將結束營業。

▲高雄高爾夫俱樂部。（圖／翻攝高雄高爾夫俱樂部官網）

由於俱樂部隱瞞與市府的租約爭議，會員直到看見工務局發出的公文以及媒體報導，才驚覺俱樂部在去年7月早已租約到期，但期間俱樂部只是請律師寫訴願書，並沒有誠實公告會員，甚至也沒有跟市府見面溝通，後來再傳出看到11月30日市府要進行點交公文，才知道事態嚴重，目前會員、員工已組成自救會要捍衛自身權益。

會員自救會今日到高雄地檢署按鈴提告，自救會法務發言人陳君聖表示，俱樂部理事長陳建甫、總經理劉厚鵬等人從2022年起將有毒性農藥施用於水源保護區的球場用地內的方法，使有毒害健康的農藥各成份污染河湖及水源區水體，使品質惡化，不利市民健康及環境法益保護，因此提告兩人涉嫌觸犯刑法190-1第二項事業場所負責人以他法放排毒物罪。

陳君聖指出，俱樂部和市府出現租約紛爭後，還持續對外招收會員，每張球證賣300萬元，但球場要停業這麼重大、影響會員權益的決定，應該召開會員大會決議，而理事長等人就逕自做成決定，至於球證的退費，俱樂部也只答應退5萬元。

自救會也認為，澄清湖球場本來就是綠地、公園，市府實在沒必要將球場收回，可以要求俱樂部針對缺失進行改善，所以建請政府可以從長計議。