19個月未收租金再見成白骨！房東說「忘了」　女房客相驗死因曝

▲北市萬華區套房赫見女子遺骨，檢警相驗排除他殺可能。(圖／記者黃彥傑攝）

記者邱中岳／台北報導

北市萬華區雅江街1處民宅，20日晚上6時許，傳出1樓套房內有白骨，警方到場後了解，竟是住客陳屍出租套房，且遺體早已成白骨，警方後續通知家屬到場，另外也報請檢察官相驗遺體，目前排除外力介入，不排除是因久病離世，目前也將遺骨發還家屬處理後事。

警方調查，51歲的林姓女子於北市萬華區雅江街一處民宅1樓承租套房，20日下午6時許，被61歲的林姓房東以及72鐵張姓鄰居發現，呈現倒臥的方式，陳屍在套房的床上，並且已經死亡多時，早就成為一具白骨。

警方到場後立刻通知鑑識人員到場採證，且通知家屬到場，家屬表示，因為與林女已經鮮少聯繫，最後看到的時候已經是2024年農曆年間，僅知道林女當時沒有工作，其他的狀況並不知曉，警方也將後續報請檢警相驗，釐清女子死因。

鄰居表示，當時因為水龍頭沒有水，所以找來房東查明原因，但是聽見林女的房間內水龍頭有水聲，但是敲門沒有人回應，所以才找來備用鑰匙打開門，沒想到開門就赫見白骨，才立刻通知警方當場處理。

鄰居回憶已經許久沒有看到林女，在4月份有聞到很濃的味道，原本以為是死老鼠的味道，可能林女當時已經死亡腐化，所以才會傳出刺鼻氣味。

房東向警方指出，林女從2021年開始入住，原本積欠房租在2023年5月份還有上門催討，但是林女有告知房東因為身體不舒服，所以都在醫院接受治療，之後會再支付房租，久而久之，房東也在忙就忘了此事。

檢警也在21日下午會同相驗遺骨，目前初步排除有外力介入致死的疑慮，因林女生前有心因性休克、胃部以及貧血等病史，不排除是自然死亡，檢警相驗結束後也將遺骨發還家屬處理後事。