陸「網路水軍」曝光！一人控制600支手機「瘋狂留言按讚」

▲水軍一人控制600支手機。（圖／翻攝CCTV）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸先前破獲4個「網路水軍」集團，查獲超過4000萬條虛假訊息紀錄，涉案金額高達一千多萬元人民幣。從曝光的影片中更能看到，有集團成員一人操控600支手機，瘋狂在網路直播間、短影音平台上留言按讚，側面證明了「買人氣」這件事情真實存在。

根據《央視》報導，網路水軍已經形成了一條產業鏈，在某電商平台上，可以輕鬆找到刷人氣、刷流量，以及買粉絲、買留言的訂單，而且收費沒有想像中高，平均一個留言不到2元人民幣。

▼電商平台上的買粉訂單。（圖／翻攝CCTV）



這些水軍通常透過買來的二手手機進行操作，當需要提升人氣時，只需要在手機上登錄帳號，使用「群控軟體」，就能同時操控多台設備完成任務，就算必須動用到上百的帳號，也只需要一名成員就可以操作，使得這些訂單的收費非常便宜。

從曝光的影片中可以看到，有一名水軍成員一人就控制了600支手機，瘋狂在網路直播間、短影音平台上留言按讚。

其中一個水軍集團在今年6月被浙江慈溪警方破獲，警方表示，該集團今年初設立，到今年5月，接單成功所獲得的流水金額大概將近130萬元左右，毛利約40萬元。

截至目前，已有4個水軍集團被浙江慈溪警方破獲，查獲虛假訊息記錄4000多萬條，涉案資金高達一千多萬元，其中一個在6月被破獲的集團，只經營了不到半年，其接單成功所獲得的流水金額就將近130萬元，毛利達到約40萬元。