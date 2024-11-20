90年代台商將中國當作圓夢捷徑　學者籲：台灣青年前仆後繼投需要經驗傳承

▲「週三青年日」青年座談探討中國發財夢後的代價與台灣紅利。（圖／記者陳弘修翻攝，下同）

記者陳弘修／台北報導

台灣教授協會會長陳俐甫20日表示，1990年代很多台商將中國當作圓夢的捷徑，迎向「改革開放」浪潮，結果投資受害者卻多到需要「成立協會」來爭取救濟。經過30年，仍有台灣青年前仆後繼投資中國，顯示我們亟需相關的經驗傳承。

Y’s Day「週三青年日」30日晚間舉行青年座談，探討主題為「要跪的永遠最貴？中國發財夢後的代價與台灣紅利」，陳俐甫是在這場座談會中做上述表示，同場受邀的學者專家還包括台灣智庫副執行長董思齊、中經院第一研究所助理研究員王國臣﹑國防安全研究院政策分析員劉姝廷﹑台灣投資中國受害者協會創會理事長高為邦﹑淡江大學戰略所助理教授馬準威，以及金馬獎最佳男配角、演員陳慕義。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台灣投資中國受害者協會創會理事長高為邦在表示，他在中國經商時曾經有被一手暴力掠奪、一手謊言欺瞞的慘痛經驗，當時工廠的業績長紅，聘用的基層員工仗著父親是高級幹部，想向他「借錢」買下工廠，遭拒後竟聯合其他人強行運走所有機器設備。雖然國台辦曾在2011年公布過去10年收到2萬8千多件台商投訴，並聲稱85%都已解決，但根據「受害者協會」追蹤的幾百件，沒有1件獲得解決。

▲台灣投資中國受害者協會創會理事長高為邦。

▲中經院第一研究所助理研究員王國臣。

中經院第一研究所助理研究員王國臣認為，台灣人投資中國，往往落得「人（格）財（產）兩失」的下場，因為台灣人無論如何討好，還是非常容易「辱華」，例如，曾在中國紅極一時的演藝人員，放棄自己的國家認同，卻因一次失言就淪為中國民眾最討厭的藝人。而韓國三星長年面對中國廠商的削價競爭和層出不窮的智財權侵略，節節敗退，如今股價已被台積電甩開幾條街，即將黯然退出中國。反之，澳洲遭到中國嚴厲經貿制裁，反而讓澳洲提早分散市場，避開中美貿易的風險，交出極為亮麗的成績單。

國防安全研究院政策分析員劉姝廷表示，在中共堅持統一台灣的政治目標下，「娛樂產業的武器化」並非危言聳聽。娛樂產業涉及娛樂產品的內容、明星的人氣與網路社群傳播的平台。當我們理解中共將娛樂產業治理視為意識形態工作，更能意識到中共以此操弄台灣民眾認知的風險。娛樂產業看似「去政治化」，主打粉絲經濟且著重網路行銷，因此成為中共在網路時代，低政治敏感度、高情緒渲染力、高傳播效率的對台統戰武器。

▲國防安全研究院政策分析員劉姝廷。

▲金馬獎最佳男配角、演員陳慕義。

對此，金馬獎最佳男配角、演員陳慕義也表示，戲劇的威力不可小覷，每10位諾貝爾文學獎得主中就有3位是劇作家。戲劇展現一國的國力和氣質，例如，美國好萊塢擅長營造英雄主義，日本電影展現出溫柔的人文氣質。陳慕義說，中國常拍的宮廷劇總是一個皇帝被三千佳麗追著跑，扭曲價值觀，「讓人看得很痛苦」。而台灣電影則需要找回我們對人權、性別和種族這些普世價值的關懷，才能走向國際。

淡江大學戰略所助理教授馬準威分析，「殺頭又賠錢的生意沒人做」，中國的外國人直接投資（FDI）大幅下降3成，是因為國際資本的敏銳度高，已嗅到中國的政治風險。2023年中國通過《反間諜法》，明言不准違反中國國家利益，卻沒有定義何謂中國國家利益。他認為，中國今年發布反台獨22條將台灣身份被特殊化，但依賴人治反而愈來愈難以駕馭日趨複雜的世界經濟貿易，也是經濟欲振乏力的主要原因之一。

▲淡江大學戰略所助理教授馬準威。

台灣智庫副執行長董思齊表示，台灣的紅利來自民主、自由與創新，這些核心價值正是全球公平貿易潮流中台灣最大的優勢，與其陷入中國市場的政治壓力，台灣應透過多元的區域合作和新市場拓展，為青年創造更多元的選擇。他強調，要讓青年站著賺錢，而不是跪著發財，並呼籲青年世代在追逐經濟利益的同時，堅守價值與尊嚴。因為唯有如此，台灣才能在全球舞台上展現獨特的競爭力，為未來奠定長遠的基石。

▲台灣智庫副執行長董思齊。