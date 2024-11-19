苗栗驚悚車禍！晨運婦小跑步橫越馬路慘遭撞飛　全身骨折不治

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣頭份市銀河路今（19）天清晨發生一起死亡事故，75歲黃姓婦人橫越馬路時，一輛轎車駕駛疑似因天色昏暗、未注意前方動態，直接撞上黃婦，婦人彈飛重摔、全身多處骨折，當場失去生命跡象，送醫搶救仍宣告不治，警方正調查釐清肇事原因中。

▲頭份市銀河路今晨發生死亡事故，晨運老婦橫越馬路遭轎車碰撞，當場沒有呼吸。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

消防局指出，今天清晨5時23分接獲報案，指頭份市銀河路發生行人遭轎車碰撞事故，頭份91到場時，黃姓老婦人（75歲）趴臥在馬路邊，救護人員評估後患者全身多處骨折且無呼吸脈搏，救護人員立即執行CPR及AED且不建議電擊，現場給予頸圈及長背板固定等處置，趕緊後送為恭醫院，可惜搶救後仍傷重不治。

警方初步調查，黃婦早起晨運，自銀河路西側要橫越到東側時，一輛由鍾姓男子（21歲）駕駛的北上轎車，疑似天色昏暗、加上婦人突然小跑步，煞車不及將黃婦撞飛彈落路肩，黃婦倒地不起，肇事轎車引擎蓋也凹陷變形。警方說，鍾男沒有酒駕問題。

頭份警分局呼籲，清晨及夜間或天色昏暗時，汽車駕駛人需特別注意車前狀況並小心慢行，高齡年長者清晨及夜間外出時請穿著亮色系衣物，防止交通事故發生。