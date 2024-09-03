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苗栗水牛蹺家2公里「大街趴趴走」　警化身牛仔帶牠回家

▲頭份市昨晚發生水牛蹺家逛大街，警方據報驅趕到路旁，最後找到飼養載回家。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲頭份市昨晚發生水牛蹺家逛大街，警方據報驅趕到路旁，最後找到飼養載回家。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣頭份市區昨（2）日晚間發生一頭公水牛逛大街，引發民眾紛紛閃避，警方獲報趕到現場，化身「牛仔」將水牛驅趕到路旁，經熱心民眾指引才找到陳姓飼主載回。但飼主疏於照顧已觸法，警方仍將依違反道路交通管理處罰條例開罰600元以下罰鍰。

頭份警方說，昨晚20時25許接獲民眾報案，指頭份市隆恩路有一頭水牛亂竄，請求警方協助，斗坪派出所警員陳一中立即前往處理，到場後發現頭公水牛跑到新華路上亂竄、妨害交通，設法拉住牽牛繩索，再將水牛慢慢驅趕往路旁警戒。

▲頭份市昨晚發生水牛蹺家逛大街，警方據報驅趕到路旁，最後找到飼養載回家。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲頭份市昨晚發生水牛蹺家逛大街，警方據報驅趕到路旁，最後找到飼養載回家。（圖／記者楊永盛翻攝）

警方一邊在新華里周邊田地尋找水牛主人，後來經熱心民眾聯絡上陳姓飼主後，才知水牛蹺家快2公里，最後用貨車漏夜載回家，陳男感謝警方尋回飼養10多年的水牛。

不過，警方表示，飼主飼養家畜、動物，應確保家畜、動物與飼養處所的安全，避免動物意外逃脫，造成對交通和公共安全的危險，將依道路交通管理處罰條例第84條，疏縱禽、畜或寵物，妨害交通者，予以開單告發，可處以600元以下罰鍰。警方也呼籲民眾如遇家畜、動物於道路等公共場所遊蕩，務必與其保持安全距離並快速離開，切勿驚擾、觸摸、逗弄，以免發生危險。

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水牛蹺家苗栗頭份

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