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北港路徵收案邊緣嘉義市？　內政部：依法為嘉義縣市聯審

▲▼嘉義市府公辦都更案1坪最高達新台幣54萬元。（圖／嘉義市政府）

▲嘉義市北港路區段徵收開發案引來地方質疑中央，此為嘉義市空拍示意圖。（圖／嘉義市政府）

記者皮心瑀／台北報導

嘉義市北港路區段徵收開發案延宕多年，內政部日前要求嘉義縣市聯席審議，引來議員批評聯手嘉義縣邊緣嘉義市。對此，內政部國土管理署18日澄清，「高速公路嘉義交流道附近特定區計畫案」依法為嘉義縣、市政府擬定聯合都市計畫，相關都市計畫檢討變更案件，必須先經過嘉義縣市都委會審議通過，以符合法定程序規定；本案因嘉義市政府未依規定完成聯合審查，經專案小組委員建議補充資料後再提會討論。

國土管理署說明，本案自97年4月間辦理公開展覽，經過6年多時間嘉義市政府才於103年9月18日送給內政部都委會審議。期間召開都委會專案小組2次會議，經過內政部都委會104年6月30日第854次會議討論決定，請嘉義市政府於104年底以前確認，如經評估確認後仍有開發需求，應重新檢討修正相關計畫內容後再提請審議，否則維持原計畫。嘉義市政府卻遲至106年12月間才提送相關資料。

國土管理署表示，原專案小組繼續於107年1月26日開會討論，嘉義市政府又拖延6年後，於今（113）年8月23日重新修正計畫書圖內容送來內政部。專案小組於今年10月14日召開第4次會議獲致初步建議意見，本計畫內容與原97年間公開展覽之內容已大幅調整修正，且與原先認定個案變更之開發目的與項目不符，經專案小組委員討論，後續請嘉義市政府評估納入通盤檢討或循個案變更程序辦理，並提請嘉義市都委會審議通過後，再提內政部都委會繼續審議。

國土管理署再說明，專案小組於今（113）年10月14日召開第4次會議，因為縣市聯席審查案件，邀請嘉義縣政府等相關機關列席說明並提供書面意見，因前述變更程序皆尚未釐清，因此未進入實質內容討論，故當日會議僅請嘉義市政府，將前述意見納入後續討論參考。

國土管理署也指出，國內其他聯合都市計畫，如曾文水庫特定區橫跨嘉義縣、臺南市轄區，仁義潭風景特定區橫跨嘉義縣、嘉義市轄區，也都是依照上開法定程序辦理聯席審議。

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