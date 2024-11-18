　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

無差別攻擊4人傷畫面曝！社區保全被狠踹倒地　檳榔西施破相

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市警方今（18日）凌晨5時40分接獲通報，一名男子情緒激動需要員警到場處理，同時持破裂瓷花瓶隨機攻擊路人，造成3男1女受傷，最後，警方到場之後給予強制保護管束協助送醫，而現在攻擊畫面曝光。

▲穿藍色衣服就走進了大樓當中，完全無視保全員正在看他 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲穿藍色衣服的男子走進大樓當中，完全無視保全員正在看他 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

大樓監視器拍下這名男子在凌晨5點27分進到大樓，態度非常囂張、模樣大搖大擺，這個時候他已經在超商攻擊完店員，而保全員就在門口看這個陌生的人進來，於是一路尾隨看著，同時試圖詢問他是誰、想要做什麼？不過這名藍衣男子什麼都不說，就跟保全員扭打起來，甚至還將他一腳踹倒在地。不過這樣似乎並不能滿足他，他原本在攻擊一次之後要離開，但突然間又轉頭來了第二次，再次將保全員推倒、補上幾腳，隨後離去。

▲穿藍色衣服就走進了大樓當中，完全無視保全員正在看他 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲保全員跟男子發生扭打 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲穿藍色衣服就走進了大樓當中，完全無視保全員正在看他 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲男子拿碎瓷瓶攻擊保全人員 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

警方據報到場後，這名男子仍舊是情緒激動，面對員警詢問，甚至還意圖要撥開員警的手，於是員警當下就拿出辣椒水將人制服，同時保護管束請救護人員到場強制送醫。

初步掌握這名男子疑似因為要索討東西遭拒，一怒之下才拿起路邊店家擺放的花瓶瓷器砸毀，拿碎瓷器攻擊拒絕給他東西的人。他先後在某大樓攻擊管理員、超商店員、檳榔攤女員工，共計有3男1女受傷，隨後又跑到六合一路向一名婦人索取麵包、機車鑰匙等物遭拒後逃逸。不過在受傷的4人當中，其中一位是27歲檳榔攤女員工臉部被割傷濺血，當場破相。

警方初步調查，這名涉嫌攻擊路人的男子並非是附近的人，沒有相關地緣關係，為何會在凌晨五點多到新興區攻擊人？還在釐清調查當中，全案將依傷害、強制等罪偵辦。

▲穿藍色衣服就走進了大樓當中，完全無視保全員正在看他 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲地上碎瓷器就是男子拿來攻擊路人的兇器 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
蔡其昌亮出「中華隊道歉表」：好好愛我們的教練球員
大巨蛋全場高喊三振「遠端幫日本加油」！　震撼日網友
闖4強「想哭」！台灣守護神：不看好的人可以來看我們了嗎...
首戰「輸給台灣」打亂計畫！　韓媒怒轟：B級先發
假日約會天人永隔！愛妻捲公車底亡　夫「衝擊到呆掉」
「台灣火球男」2200萬元加盟軟銀
馬斯克將「大砍公務員」！428聯邦機構→砍剩99個

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

高雄KTV大亨欠稅近1400萬　拖15年躲新北！只願月還2萬被管收

快訊／板橋公車左轉疑拋錨「突衝上人行道」！　嚇壞路人

假日約會天人永隔！愛妻過馬路捲公車底亡　夫相驗「衝擊到呆掉」

翁曉玲提案刪除「吳斯懷條款」　台灣基進黨告發違反《國安法》

無差別攻擊4人傷畫面曝！社區保全被狠踹倒地　檳榔西施破相

桃園工廠大火黑煙狂竄！周邊道路大塞車　恐怖空品飄向15個里

柯文哲羈押75天　北檢本周評估是否聲請延押李文宗

快訊／高雄男破花瓶隨機攻擊釀4傷　超商店員、檳榔西施遭毀容

董座不倫戀特助呻吟聲不斷！　藝人變「參考對象」

檢舉女經理霸凌　台電竟嗆：妳把事情鬧大！小心被離職

雲林恐怖追撞！女騎士「倒V」插進副駕　雙胞胎兄弟1人進加護

台日賽後友誼舉動超感人　應援團互相揮手鞠躬加油

74歲「鳥來嬤」吳敏現身石英告別式　盼再演戲「讓資深藝人有好戲留下來」

女嬰狂吸爸手臂想喝奶　卻成種草莓…媽笑：前世情人

LISA「I’m a rockstar~」辣翻高雄　曾寶儀近距離喊：真的好可愛！

台日大戰台式應援全場炸裂　球迷熱血齊喊「Team Taiwan」

【台日大戰】台式應援炸裂全場！球迷熱血齊喊「Team Taiwan」#世界棒球12強賽

《台灣尚勇》讓大巨蛋吼起來　蔡其昌「當總機」曝溝通過程

雲林車禍

石英徒弟陳子強嘆「沒他就沒我」　方馨淚別「爸爸」：來世再做一家人

高雄KTV大亨欠稅近1400萬　拖15年躲新北！只願月還2萬被管收

快訊／板橋公車左轉疑拋錨「突衝上人行道」！　嚇壞路人

假日約會天人永隔！愛妻過馬路捲公車底亡　夫相驗「衝擊到呆掉」

翁曉玲提案刪除「吳斯懷條款」　台灣基進黨告發違反《國安法》

無差別攻擊4人傷畫面曝！社區保全被狠踹倒地　檳榔西施破相

桃園工廠大火黑煙狂竄！周邊道路大塞車　恐怖空品飄向15個里

柯文哲羈押75天　北檢本周評估是否聲請延押李文宗

快訊／高雄男破花瓶隨機攻擊釀4傷　超商店員、檳榔西施遭毀容

董座不倫戀特助呻吟聲不斷！　藝人變「參考對象」

檢舉女經理霸凌　台電竟嗆：妳把事情鬧大！小心被離職

韓職破千萬觀眾成強烈對比　韓媒嘆：國際賽失利已非慘案是現實

年增6.3%　雙貸族37.4萬人創新高

川普「讓美國的銀行再偉大」　老謝：注意台灣2大金控前景

挨觸身球提前退場　江坤宇右臂瘀青無礙：請大家放心

麥當勞APP周年慶優惠限時開跑！9夯品買1送1、麥脆雞免費送

對戀愛超遲鈍！網點名TOP5難攻略「木頭星座」　他們被動到讓人心好累？

沾美西餐廳Buffet 12／1起漲100元　吃一餐變1200元

立委控農業部媒體宣傳費集中特定媒體　部長：依法招標

今年必去東京5大聖誕市集！看耶誕樹、銀色燈海　房內享繁華夜景

三上悠亞「裙下視角照」激辣！　啦啦隊服洩水蛇腰…來台一日應援

臭到爆！17歲弟滿腳底鹹魚蒸蛋　媽轟：整棟樓都聞到...醫一見驚呆

社會熱門新聞

董座不倫戀特助呻吟聲不斷！　藝人變「參考對象」

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

勞發署女分署長疑逼死職員　「把自己當皇帝」超硬背景公開

高雄死亡車禍！女騎士遭聯結車撞上不治

職員輕生內幕　勞發署超地獄環境曝光

愛妻過馬路捲公車底亡　夫相驗「衝擊到呆掉」

勞發署霸凌音檔曝　女分署長質問：欸看口

快訊／桃園不織布工廠大火　民眾：都塑膠味

恐怖追撞！女「倒V」插進副駕　單車少年進加護

即／高雄男隨機攻擊釀4傷　超商店員、檳榔西施遭毀容

北市公車追撞1死15傷　大有巴士回應了

保二總隊長遭爆　護航財團淪門神

慈母肉身擋刀亡！狠男遭羈押

檢舉女經理霸凌　台電竟嗆：妳把事情鬧大！小心被離職

更多熱門

相關新聞

即／高雄男隨機攻擊釀4傷　超商店員、檳榔西施遭毀容

即／高雄男隨機攻擊釀4傷　超商店員、檳榔西施遭毀容

高雄市警方就在今天（18日）凌晨5時40分接獲通報，表示有名男子情緒激動需要員警到場處理。同時持破裂瓷瓶機攻擊路人，造成3男1女受傷，最後，警方到場之後給予強制保護管束協助送醫。

高雄死亡車禍！女騎士遭聯結車撞上不治

高雄死亡車禍！女騎士遭聯結車撞上不治

高雄「蚯蚓大軍」大量竄出　當地人嚇壞

高雄「蚯蚓大軍」大量竄出　當地人嚇壞

即／高雄女「鷹架墜落」命危！送醫搶救

即／高雄女「鷹架墜落」命危！送醫搶救

超商外持刀刺機車椅墊　醉男被捕瞎掰

超商外持刀刺機車椅墊　醉男被捕瞎掰

關鍵字：

高雄新興男子攻擊路人麵包保全管理員

讀者迴響

熱門新聞

快訊／11級強風來了　今「全台變天」4縣市豪大雨

韓媒標題「棒球恥辱日」　評韓國淘汰

即／狂賀中華隊晉級！4大超商優惠一次看

泰驚現無頭美人魚　疑因牙齒可避邪遭斬首

女星曾偷吃人夫男友大器原諒　隔4年分手

中華隊前4名締最佳名次　4強賽21日首戰委國

快訊／10級強風要來了　全台變天「下最大」地區曝

陳致遠永和開餐廳遭鄉親抵制！　端盤子當打工仔

中華隊提前晉級　預賽終戰黃子鵬對古巴

台球迷「賽後1舉動」感動日本記者！

麥當勞錯貼公告新品意外曝光！業者回應

公車追撞1死15傷！乘客怒揭女駕駛黑歷史

嘎妹罹「子宮頸癌前病變」哭了！　後悔嘆：還有好多想做的事

孫生被問為何不跟媽同住嘆：很可怕

毒殺77歲富豪！AV嫩妻曝：只戴手套幫打飛機

更多

最夯影音

更多

雲林恐怖追撞！女騎士「倒V」插進副駕　雙胞胎兄弟1人進加護

台日賽後友誼舉動超感人　應援團互相揮手鞠躬加油

74歲「鳥來嬤」吳敏現身石英告別式　盼再演戲「讓資深藝人有好戲留下來」

女嬰狂吸爸手臂想喝奶　卻成種草莓…媽笑：前世情人

LISA「I’m a rockstar~」辣翻高雄　曾寶儀近距離喊：真的好可愛！

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面