無差別攻擊4人傷畫面曝！社區保全被狠踹倒地　檳榔西施破相

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市警方今（18日）凌晨5時40分接獲通報，一名男子情緒激動需要員警到場處理，同時持破裂瓷花瓶隨機攻擊路人，造成3男1女受傷，最後，警方到場之後給予強制保護管束協助送醫，而現在攻擊畫面曝光。

▲穿藍色衣服的男子走進大樓當中，完全無視保全員正在看他 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

大樓監視器拍下這名男子在凌晨5點27分進到大樓，態度非常囂張、模樣大搖大擺，這個時候他已經在超商攻擊完店員，而保全員就在門口看這個陌生的人進來，於是一路尾隨看著，同時試圖詢問他是誰、想要做什麼？不過這名藍衣男子什麼都不說，就跟保全員扭打起來，甚至還將他一腳踹倒在地。不過這樣似乎並不能滿足他，他原本在攻擊一次之後要離開，但突然間又轉頭來了第二次，再次將保全員推倒、補上幾腳，隨後離去。

▲保全員跟男子發生扭打 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲男子拿碎瓷瓶攻擊保全人員 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

警方據報到場後，這名男子仍舊是情緒激動，面對員警詢問，甚至還意圖要撥開員警的手，於是員警當下就拿出辣椒水將人制服，同時保護管束請救護人員到場強制送醫。

初步掌握這名男子疑似因為要索討東西遭拒，一怒之下才拿起路邊店家擺放的花瓶瓷器砸毀，拿碎瓷器攻擊拒絕給他東西的人。他先後在某大樓攻擊管理員、超商店員、檳榔攤女員工，共計有3男1女受傷，隨後又跑到六合一路向一名婦人索取麵包、機車鑰匙等物遭拒後逃逸。不過在受傷的4人當中，其中一位是27歲檳榔攤女員工臉部被割傷濺血，當場破相。

警方初步調查，這名涉嫌攻擊路人的男子並非是附近的人，沒有相關地緣關係，為何會在凌晨五點多到新興區攻擊人？還在釐清調查當中，全案將依傷害、強制等罪偵辦。

▲地上碎瓷器就是男子拿來攻擊路人的兇器 。（圖／記者吳奕靖翻攝）