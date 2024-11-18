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馬斯克將「大砍公務員」！428聯邦機構→砍剩99個　台網友驚呼1句

（圖／翻攝自社群網站X）

▲馬斯克計畫精簡美國聯邦機構，大砍公務員。（圖／翻攝自社群網站X）

圖文／CTWANT

在川普勝選後，就傳出特斯拉執行長馬斯克將與企業家拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）共同領導川普新成立的「政府效率部」（Department of Government Efficiency，DOGE）。而馬斯克日前在接受節目主持人卡爾森（Tucker Carlson）訪問時，馬斯克表示，目前計畫將美國現有的428個聯邦機構大幅精簡至99個，準備實施高達77%的大規模裁員。

根據媒體報導指出，馬斯克這項改革的計畫包含三大核心戰略。首先是徹底消除政府的官僚主義，透過裁撤無效部門和人員，提高現有員工的工作效率。其次是大幅削減過度監管與浪費性支出，包括檢討如農業部成立的猴子變性研究等項目。第三則是對聯邦機構進行重組，合併功能重疊的部門，以減輕納稅人負擔。

報導中也提到，其實在2022年接手推特（後改名X）後，就可以明顯看到馬斯克的管理風格。根據《商業內幕》報導指出，馬斯克在入主推特後就進行了裁員90%的計畫，將推特員工人數從原本的萬人縮減至僅剩1000人，甚至低於他曾公開宣稱的1500人目標。

雖然很多人質疑，大刀闊斧的改革用在民營企業上沒有問題，但是否適用於政府部門上。可馬斯克在訪談結束後，自己在社群網站X上分享了訪談片段，更留言表示「99個聯邦機構綽綽有餘」，以此顯示出他強烈的決心。

消息曝光引發PTT網友熱議，不少人高呼「台灣很需要」、「厲害，台灣怎麼沒有這種人材」、「台灣也把無效公務員砍一砍吧」、「贊成，台灣應該學習美國，裁掉公務機關多餘的冗員，尤其是那些壓榨、霸凌基層的高官，更應該直接裁撤掉」。

不過也有不少網友認為不可能做到，「台灣公務員只能砍福利吧？鐵飯碗可不是吹的」、「這種裁法在台灣會輸吧」、「很可惜台灣應該是辦不到的」。

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