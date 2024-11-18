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台灣民意基金會／憲法法庭權威遇挑戰？　國改釋憲4成3民意不接受

▲台灣民意基金會最新民調。（圖／台灣民意基金會提供）

▲台灣民意基金會最新民調。（圖／台灣民意基金會提供）

記者皮心瑀／台北報導

司法院憲法法庭10月25日針對「國會改革立法釋憲」做出判決，大多數條文都被宣告違憲。台灣民意基金會18日公布最新民調，發現三成一民眾可接受憲法法庭判決，但有四成三不接受，意即多數民意不接受釋憲結果。

根據台灣民意基金會民調，針對此次憲法法庭的判決，12.6%非常接受，18.5%還算接受，23%不太接受，20%一點也不接受，13.4%沒意見，12.5%不知道、拒答，總體觀察下來，不接受者比能接受者多 12 個百分點。

台灣民意基金會董事長游盈隆認為，這項發現傳達一個重要訊息，就是司法院憲法法庭權威正遭遇多數民意的挑戰，未能立即定分止爭，化解朝野政治衝突。這類似 2017 年同性婚姻釋憲案出爐後的社會氣氛，但因這次釋憲涉及高度政治爭議性問題，後續紛爭將更強烈，更層出不窮。

進一步交叉分析顯示，從年齡層看，除了 20-24 歲多數接受外，其他 25 歲以上多數不接受。具體地講，20-24 歲，五成二接受，二成六不接受；25-34 歲，三成一接受，四成七不接受；35-44 歲，二成七接受，四成七不接受；45-54 歲，三成八 接受，四成二不接受；55-64 歲，三成接受，五成不接受；65 歲及以上，二成三接受，三成六不接受。

而從教育程度看，每一種教育程度類別，都呈現多數不接受的現象。具體地講，大學及以上教育程度者，三成五接受，四成三不接受；專科教育程度者，三成一接受，五成二不接受；高中/高職教育程度者，三成一接受，四成六不接受；初中/國中教育程度者，二成六接受，四成二不接受；小學及以下教育程度者，二成二接受，二成七不接受，五成一沒意見、不知道。

游盈隆指出，從這次大法官釋憲判決的整體社會反應看，普遍反應不佳，多數不能接受，只有若干群體如 20-24 歲社會新鮮人、民進黨支持者、軍公教人員、學生及農民呈現多數能接受的狀況。除此之外，不分性別、年齡、教育、省籍族群、職業背景、行政區域，都呈現多數不接受這次釋憲判決。

游盈隆表示，社會多數不接受這次釋憲判決理由不一，主要有兩種：一種是不接受「部分合憲，部分不合憲」，另一種是不接受「絕大多數國會改革主張都被宣告違憲」 。前者主要來自綠營支持者，後者主要來自藍營支持者。前者傾向認為藍白聯手推動立院職權修法，從過程到結果「全部違憲」，後者傾向認為「絕大多數國會改革主張都合憲」。這就是為什麼民進黨支持者中有三成不接受這次釋憲判決，台南市與高雄市也多數不接受的原因。

此次調查訪問期間是 2024 年 11 月 11-13 日，共三天；對象以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual-frame randomsampling） ，市話 70%，手機 30%。有效樣本 1017 人，市話 712 人，手機 305人；抽樣誤差在 95%信心水準下約正負 3.07 個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會(TPOF)。

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