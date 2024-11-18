不沾鍋何時該換？譚敦慈曝判斷方法　廠商1招復原

▲譚敦慈提醒可用不沾鍋煮水判斷水中泡泡大小，確認鍋具是否受損。（示意圖 PhotoAC）

圖文／鏡週刊

不沾鍋是許多家庭的廚房好幫手，但用久了難免會出現沾鍋問題，一名女網友抱怨她的不沾鍋炒蛋時底部焦黑一片，不確定是否該換鍋。對此，無毒教母譚敦慈建議，可以用不沾鍋煮水，觀察水中的泡泡。如果泡泡大小不一，代表鍋子塗層可能已經受損，建議更換。而鍋具廠商則提供讓鍋子復活的小撇步，延續不沾鍋的使用壽命。

一名人妻在Threads發文提問，好奇其他網友使用的不沾鍋效果能維持多久，她貼出鍋底焦黑的照片，透露自己用不沾鍋炒蛋，鍋底卻焦黑一片。貼文一出引發不少網友熱議，大多認為壽命不長，頂多維持1至1年半，「不只不沾鍋，只要是塗層系列的鍋子，使用壽命真的超短」「只要開始沾黏我就會丟掉，只是這樣真的太傷本」；可是也有人推測是否是因為油放太少導致黏鍋。

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無毒教母譚敦慈曾在《醫師好辣》節目中解說不沾鍋的使用訣竅，首先購買時，需要選擇標榜不含PFOA的不沾鍋，烹調時小火慢煮，食材冷鍋冷油下鍋，清洗時先沖背面再洗正面。為了確保烹調的安全，譚敦慈建議定期檢測不沾鍋，可用不沾鍋煮水，若水泡大小一致，仍可繼續使用；若出現大小不一的泡泡，則表示鍋面受損，應該汰換。

對此，鍋具廠商在官網建議保養不沾鍋方式，可先在鍋中加入小蘇打粉與水，浸泡一會兒後，接著用海綿或菜瓜布清洗，並用手指觸摸鍋面，若仍感覺凹凸不平，可重複上述步驟。清洗完後，記得在鍋面塗抹一層食用油，就能恢復不沾效果，延長鍋具使用壽命。



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