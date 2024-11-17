追實境節目「超像自己家」　她揭神巧合：浴室、冰箱都一樣

▲一名女子追劇時發現，節目裡出現的場景，與她現在居住的地方有多處十分相似。（圖／翻攝自TikTok／Stef Dag Comedy，下同）

文／CTWANT

美國紐約一名女子日前在家中觀看真人實境秀《情侶治療》（Couples Therapy）時，意外發現自家客廳出現在節目中，包括家裡格局、家電、貼紙都一模一樣，讓她嚇得錄下畫面上傳TikTok，至今已吸引超過320萬次觀看。

根據外媒《紐約郵報》（New York Post）報導，29歲的史蒂芬妮（Stephanie D’Agostini）本月9日待在家中，正一邊滑手機、一邊追劇，卻發現真人秀節目《情侶治療》裡的場景相當熟悉，包括浴室、冰箱、電視、電箱及上面的貼紙，都與她家中的一模一樣。

史蒂芬妮說到，「當我突然抬頭，注意到螢幕上的冰箱，心想『這真的太奇怪了，這看起來就像我的冰箱』。」她也接著表示，「我拿起手機錄下一段影片，以為他們是在我居住的大樓裡拍攝，這已經很讓人驚訝，又注意到電箱上的貼紙跟我家的完全相同」。

影片曝光後，網友在底下紛紛留言道，「他們等你出去工作或睡覺，然後拍攝下一集」、「如果這件事發生在我身上，我會嚇死」、「你應該改變一些東西，看看它在節目中是否會有變化」、「這根本就像《黑鏡》一樣」、「完全是女版《楚門的世界》」、「至少家具不一樣了」。

後來，史蒂芬妮主動聯繫電視台，才從節目製作人那得到證實，在該節目的拍攝地點裡，其中1對夫妻曾住在她現在所待的大樓內，節目中出現的場景很可能是她搬來之前所居住的房間。

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