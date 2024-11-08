獨吞上億遺產　婆婆給500萬「要喪夫媳拋棄繼承」！忽略1點錢沒了

▲婆婆給500萬，要媳婦拋棄繼承。（示意圖／視覺中國）



記者施怡妏／綜合報導

遺產繼承問題經常是每個家庭可能會面臨的課題之一，律師蘇家宏分享驚人的遺產案件，婆婆為了獲得公公全部遺產，要求兒媳放棄繼承權，並提供500萬元補償，不料兒媳暗中「反將一軍」，憑著即將出生的遺腹子成功繼承丈夫名下的遺產，讓婆婆的計畫徹底落空。

蘇家宏律師在臉書發文，公公過世後留下億萬遺產，婆婆要求未婚的小兒子，以及已婚無子的大兒子放棄繼承，以便獨自繼承，然而，大兒子在不久後意外過世，婆婆隨即要求大兒子的遺孀放棄繼承權，並開出500萬元的條件，還要求她盡快搬出家中。

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媳婦原本要爭取自己的權益，卻發現自己懷孕2個月了，於是改變計畫，同意辦理拋棄繼承，並具狀向法院呈報，拿了500萬就搬家離開了。

等到孩子出生，辦理戶籍妥當後，媳婦主張丈夫遺產應該「全部」由剛出生的遺腹子繼承，因為小孩才是第一順位繼承人，婆婆是第二順位繼承人，有了孩子的媳婦，在遺產繼承上完全卡位成功。

蘇家宏律師感嘆，「人算不如天算，凡事順其自然，不強求反而能維繫全家人得來不易的情感」，如果每個人能夠在生前做好財產規劃，立好遺囑，告知家人們自己的心意，按著大家的需要做好妥當的分配，也許可以少了算計，多了溫暖。