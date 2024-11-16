120kg男一年狂瘦50公斤！老婆曬合照被問「換老公了？」

▲「明叔」減掉50公斤，有如換了一個人。（圖／翻攝明叔很認真）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸營養師「明叔」原本體重重達120公斤，但經過一年的飲食控制及運動，他狂瘦50公斤，現在的體重只有70多公斤，很多人甚至以為他老婆換了一個「鮮肉老公」。

明叔的身高184公分，體重原本重達120公斤，會開始減肥，是因為某次父親二度中風住院，他到醫院探病時，看見隔壁床一位40歲、100公斤的病人因喝酒導致腦出血，躺在床上大小便失禁，只剩下一顆眼球能動。

該名病人的慘況令他深受震撼，嚇得馬上低調手上的含糖飲料，明叔表示，過去他認為一切甜的東西都能治癒心靈，體重也因此失控，但見到血淋淋的案例之後，他決定拒絕甜食，也不再喝含糖飲料，並開始規律運動。

在一整年的堅持下，明叔狂瘦了50公斤，現在的體重僅有70多公斤，連皮膚都變白了，過去脖子上的「黑棘皮」也消失，許多朋友看見他跟老婆的合照，都以為老婆換了一個「鮮肉老公」。

明叔也分享了自己的減肥秘訣，就是戒添加糖、慢碳水，還有適當的運動。

戒添加糖：所有的可添加糖，看成分表比如說常見的：蔗糖、果糖、麥芽糖、葡萄糖、蜂蜜、糖漿等都不吃，大自然有的，但又不是特別甜的可以吃，特別甜的不吃，比如菠蘿蜜、榴蓮、芒果等。

慢碳水：就是GI值低的碳水化合物，因為越低的食物被機體消化的速度就越慢，就有時間去活動、去運動把熱量消耗掉，而不給它轉化成脂肪的機會。

適當運動：以前不要說是規律運動，可以說是「0運動」，能躺著就躺著，所以先動起來更重要，而不是高難度高消耗，就從提前下車走路回家開始，不坐電梯爬樓梯開始，慢慢的就有運動習慣了。