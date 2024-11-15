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自主飛行決策　中科院攻擊型無人機整合AI

軍聞社／記者蔡枋澐臺北15日電

國家中山科學研究院今（15）日起至18日，以「模擬系統」結合「AI科技應用」，用無人機視角展現軟、硬體整合實力及研發成果，一連四天參與在大臺南會展中心舉辦的「113臺南資訊月」活動。

中科院表示，由於俄烏戰爭及以哈衝突，無人機在戰場環境中可有效發揮不對稱戰力，中科院積極研製新一代「攻擊型無人機」整合「AI科技」，運用生成式AI、影像辨識及感測器融合技術，跨越地形限制及建物障礙，讓攻擊型無人機具有自主飛行決策的能力，並利用無人機模擬系統進行驗證及飛行訓練。

中科院指出，本次展出的「無人機飛行模擬器VR系統」，透過虛擬實境及定位系統整合，呈現模擬專業的高度擬真場景，具有第一人稱視角（FPV，First Person View）操作模式，讓民眾可感受到如同自己在無人機上飛行一樣的感覺。

在「攻擊型無人機模擬器」中，民眾可選擇巡飛彈、攻擊型及偵蒐型無人機等三型機，操控無人機酬載，偵蒐來犯目標，目標辨識鎖定後，即可直接攻擊或通報目標位置，以利友軍打擊摧毀。

值得一提的是，在無人機「影像尋標-環境感知」系統，以攻擊無人機整合AI處理器模組後，可接收光電酬載偵蒐的影像畫面，對不明物體（如船舶、車輛等）進行「影像識別」及「畫面標定」的動作，提醒操作人員藉由影像分割技術選取目標物，通過飛控系統導引攻擊無人機自主飛行，提升自我感知環境適應能力，運用虛擬雲台技術，發揮遠距離識別與大範圍搜索能力。

中科院發展無人機及模擬系統領域技術，不斷整合資訊科技、機械、人工智慧與航太創新技術，展現我國國防科技團隊努力研究之成果。透過「113臺南資訊月」活動平台達成技術交流，帶動我國國防與軍民通用科技產業發展，歡迎國人與各界人士踴躍前往展覽參觀。

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