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空軍戰術總驗收　F-16V空中纏鬥驅離敵機

▲F-16V待命起飛。（圖／軍聞社，以下皆同）

軍聞社／記者呂尚俞嘉義12日電

空軍日前展開「空軍113年戰術總驗收」，檢驗各飛行聯隊平時訓練成果，藉此強化空軍戰力，同時也向國人展現出捍衛臺海空防的堅實戰力。 　空軍規劃「防空攔截暨AGTS射擊競賽」、「25磅訓練彈投擲競賽」、「紅外線飛彈射擊競賽」、「潛力裝掛競賽」及「憲兵部隊輕兵器射擊競賽」等5項戰術層級鑑測課目，競賽團隊發揮靈活戰術戰法，精準達成各項訓練目標，展現平時勤訓精練成果。

空軍司令部指出，在「防空攔截暨AGTS射擊競賽」課目，模擬飛行員接獲命令後緊急起飛，並在空中完成目標辨認後，實施飛彈模擬攻擊，如同電影「捍衛戰士」裡的經典場景「Dogfight」一樣，兩方戰機在空中高速纏鬥，考驗飛行員如何在「快速」、「高壓」、「高G力」下的臨場應對，達成驅離敵機任務。

▼F-16V參與競賽。

空軍戰術總驗收，戰機空中纏鬥考驗臨場反應，F-16V參與競賽。（圖／軍聞社）

針對「25磅訓練彈投擲競賽」課目，空軍司令部表示，此課目是為了訓練飛行員使用空對面各式彈藥的投射操作技巧，飛機以低空飛行姿態接近目標區，在數秒內觀察現場環境，判斷風向風速影響，並修正追瞄操作，投彈後迅速拉升脫離，驗證飛行員「投彈前檢查」、「戰術拉升操作」、「投彈精準度」等基本功。 　

此外，為驗證空軍後勤支援整體效能，在「潛力裝掛競賽」中，地勤人員須於有限時間內，完成戰機的彈藥裝掛及油料補給任務，遂行「戰力再整補」，以強化戰鬥持續力，充分展現地勤團隊的專業能力。

▼官兵進行潛力裝掛。

空軍戰術總驗收，官兵進行潛力裝掛。（圖／軍聞社）

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