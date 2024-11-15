南投8醫院提供「出院銜接長照」　讓失能者照護無縫接軌

▲南投縣衛生福利部南投醫院等8家醫院提供「出院銜接長照服務」。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

為縮短住院失能者返家長照服務等待期，南投縣衛福部南投醫院等8家醫院提供「出院銜接長照服務」，民眾在住院第一天即可向護理站提出申請，經醫院準照專評估後，符合長照失能等級2至8級者，可在出院後7天內獲得長照服務，若已返家，也可透過長照中心申請長照服務，由照顧管理專員到宅評估及媒合服務。

縣府衛生局舉因中風及有泌尿道感染住院的莊姓老翁為例，其雖有聘僱外籍看護工，但只能給予基本身體照顧，在外縣市工作的子女希望出院返家後，有人可至家中教導莊翁從床上起身、減少跌倒頻率；莊翁申請醫院出院準備服務評估後，快速銜接到長照服務中、由專業服務人員來教導莊翁及外籍看護工正確移位的技巧，讓他恢復狀況良好。

衛生局表示，提供服務的醫院包括南投醫院、衛福部草屯療養院、埔里基督教醫院、臺中榮總埔里分院、佑民醫院、竹山秀傳醫院、南投基督教醫院及東華醫院；在醫院住院的長輩出院返家，如有交通服務需求，也可於出院前3天向醫院護理站申請出院準備銜接長照服務及交通接送，目前轄內共有28家交通接送服務提供單位，服務單位資訊可至衛生局網頁【 https://www.ntshb.gov.tw/ 】搜尋關鑑字「交通接送服務」，即可查詢。

民眾若有相關問題可洽詢全國長照服務統一專線1966，即可轉接至各縣市照管中心，或電洽縣府長期照顧管理中心專線049-2209595；亦可多加利用縣府衛生局長期照顧網路線上申請服務【 https://www.ntshb.gov.tw/ 便民服務 ->長照服務個案申請】及縣府網路E櫃檯【 https://eservice.nantou.gov.tw/ 】。