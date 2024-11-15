新北3男「斑馬線等小黃」！騎士不敢過被嗆　網看警解決方式嘆氣

▲新北3男在斑馬線等小黃，並出言嗆禮讓的騎士。（圖／翻攝WoWtchout-地圖型行車影像分享平台）



記者鄒鎮宇／綜合報導

新北市土城區一名男騎士，日前騎車行經清水路口時，看到3名男子站在斑馬線上不動，本以為對方要過馬路，沒想到竟站在斑馬線上停車，讓怕被檢舉的他不敢前進，雙方鬧出不愉快。事後，警方到場勸和，全程都被騎士的行車紀錄器錄下。

YouTube頻道「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」上傳一段民眾投稿的行車紀錄器影片。影片顯示，男騎士11日要從清水路99巷右轉清水路，卻看到3名男子佔據斑馬線3格的枕木間格，整條斑馬線為9格枕木，已近三分之一的空間。

▲3男中的灰衣男，刻意繼續站在斑馬線上。（圖／翻攝WoWtchout-地圖型行車影像分享平台）



男騎士本以為對方要過馬路，眼看沒車時對方仍不移動，忍不住按喇叭提醒，「要不要走？沒有要走退後一點好嗎？不然我們不曉得你要不要走」。沒想到，3名男子突然生氣，其中一人更嗆，「乾你X事啊，你要走就走，怎麼了？站在這裡犯法嗎？」「北七喔」。

同時，原PO也報警並等待員警到場，期間有多輛汽機車無視行人穿越，但也有不少汽機車駕駛想禮讓行人，這才發現3名行人只是站在斑馬線上。

▲員警到場後，安撫騎士並希望他騎車離開。（圖／翻攝WoWtchout-地圖型行車影像分享平台）



員警到場後，上前對騎士表示，現在已經確認3名行人沒有要過馬路，所以騎士可以過了，「我現在告訴你，他們沒有要過馬路，你要那個（騎車離開）了嗎？還是有什麼訴求？」

原PO無奈地說，行人刻意站在斑馬線上不後退，他勸過但對方不後退；若是被檢舉，要罰錢又吊扣駕照的人是他，他該怎麼辦。對此，員警並無解決方法，僅說現在車很多，希望原PO可以騎車先離開，「OK齁？這樣沒問題？先這樣」。

網友看完紛紛留言，「斑馬線可以等計程車警察也可以認同，真的是笑話」、「解決問題最好的方法就是把他變成大家的問題，回去把那些經過的車子通通檢舉不讓行人」、「謝謝原po的努力及堅持，不要把斑馬線當小孩塗鴉，它是有意義的社會約定」、「這3個人臉皮厚到讓我笑了」、「有夠濃醇香的台灣味，警察到場果然沒讓大家失望，用勸導代替開罰，如果全台灣行人每個人都給你站在穿越道上玩這個，我看你警察會不會口渴」。

也有網友分析並告知員警這三名行人錯在哪，第一是站在車道中間影響交通、其次為站在斑馬線上只剩三個枕木紋, 讓所有經過的車輛都有被後車錄影檢舉的可能、第三是在路口招計程車，停下來的計程車也是違停在路口和斑馬線上、最後則是破壞了駕駛、行人間的社會互信。

據悉，刻意停留在斑馬線上，可依《道路交通管理處罰條例》第78條第1項「行人未依標誌、標線、號誌指示」，可處以新台幣500元罰鍰。