明年補助機車「考照前」先上道路訓練　未禮讓教練車最重罰1800元

▲未禮讓機車道路訓練教練車，可罰600到1800元,機車駕訓。（圖／公路局提供）

記者李姿慧／台北報導

為降低機車肇事率，公路局112年已經試辦機車補助「考照後道路安駕訓練」，114年更將進一步推動機車「考照前道路駕駛訓練」，透過補助方式，鼓勵民眾考照前先參加道路駕訓。公路局也提醒，駕駛人道路上若未禮讓道路訓練教練車，將可罰600到1800元罰鍰。

現行除了汽車道路駕駛訓練與考驗之外，112年起試辦機車「考照後道路安駕訓練」。公路局說明，106年起普通小型車需要道路考驗，112年起也推動機車「考照後道路安駕訓練」補助計畫，由駕訓班教練帶領學員實際上路機車道路訓練，訓練項目對應機車主要事故原因，包含變換車道、安全車距與內輪差、停讓行人及無號誌路口等重要項目。

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根據統計受訓學員紀錄，經駕訓者較未參加者違規風險降59%、事故風險降低36%，而同時參加駕訓及道路安駕訓練者，違規風險更是降低64%、事故風險降低51%。

公路局表示，113年起擴大機車駕訓及「考照後道路安駕訓練」補助，補助期間延長到12月15日，駕訓補助每名1300元、「考照後道路安駕訓練」補助每名1200元；另外，114年亦規劃推動機車「考照前道路駕駛訓練」補助，考照前訓練也將採鼓勵性質補助，考照前道路訓練或考照後道路訓練擇一補助。

公路局也提醒，根據《道路交通安全規則》及《道路交通管理處罰條例》規定，駕駛人於道路若遇幼童專用車、校車、教練車等車種，應優先禮讓通行，若未禮讓將處新台幣600元以上，1,800元以下罰鍰，駕駛人如在道路上遇到汽、機車教練車正在進行訓練或考驗，需主動禮讓先行，避免被罰。