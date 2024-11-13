中台灣「觀光區市集日」周五登場　購物金、抽獎活動一次看

▲2024市集日中區場將於本周五連續3天，在台北華山文創園區舉辦。（圖／觀光署提供）

記者蔡亞樺／台北報導

觀光署11月、連續4個周末在台北華山文創園區舉辦「2024觀光區市集日」，本周五起連3天，將由觀光署整合參山、阿里山、日月潭3大國家風景區管理處，以及金門觀光圈主辦，邀集竹竹苗、台中、彰化、金門等60家業者，展售在地特產，並發送20萬消費抵用購物金，以及各項優惠、集點抽獎等活動。

觀光署指出，透過全台13個管理處所責負的各個觀光圈，分成東、南、中、北，以一區一周來舉辦觀光區市集日，展示全台各地方的特色產品及美食。本周的中區場市集，參山處設置獨家喔熊聯名商品專賣店，展售喔熊頸枕玩偶等10多種限量聯名商品。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲2024市集日中區場將於本周五連續3天，在台北華山文創園區舉辦。（圖／觀光署提供）

觀光署進一步指出，最特別的是從梨山直送的蜜蘋果、高麗菜、甜柿等農產品，日月潭風管處推出經典好茶搭配冠軍金牌巧克力，阿里山風管處帶來一位難求的飛鼠咖啡與知名米餅，金門觀光圈邀請在地最受歡迎的民宿業者等。

「2024觀光區市集日」中區場11月15日開幕當天早鳥活動，將送出限量100名送出百元消費抵用購物金，以及優惠活動：

1.滿額禮-只要消費額1500元就能到服務台抽滿額禮，每日限額155名。

2.國際客限定-只要憑國外護照或機票，可兌換限量的好禮(一人一份,送完為止)。

3.舞台活動-於舞台活動互動時間，參與問題即可拿到限量好禮。

4.山鄰款待集點GO-民眾於活動期間至服務台取集章卡，填完問卷並集滿章，即可參加集點抽獎，每天限量200張，總計將送出600個好禮