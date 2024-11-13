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通緝陳啓昱南檢用30年前嫩照　賴士葆質疑：為何要助逃亡

▲立委賴士葆質詢。（圖／記者林敬旻攝）

▲立委賴士葆質詢。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

台鹽實業前董事長陳啓昱涉弊落跑風波持續發酵，台南地檢署4日發布通緝令，刑事局查緝專刊11日刊登，但發布查緝專刊的照片，疑為30年前舊照，挨轟離譜搞笑。國民黨立委賴士葆表示，陳啓昱涉嫌官商勾結，利益糾葛，盤根錯節，但不解的是 院檢為何要一次又一次天衣無縫的幫助陳啓昱爭取逃亡的時間和空間，讓司法變成笑柄。

賴士葆指出，台南院檢對陳啓昱從聲押到當庭釋放，檢方抗告成功，通知到案，結果人逃逸無蹤，台南院檢是否有怠惰失職之嫌，監察院要查防逃機制。整件事情漏洞百出，都已經通緝8天，刑事警察局仍未收到南檢要求刊登查緝專刊公文，拖到11日晚上面對輿論質疑，才看到刑事局查緝專刊PO出一張陳啓昱年輕的嫩照。

賴士葆轟，不知是否不希望將他真實長相公諸於世，陳啓昱已經58歲，但是警政署PO的照片就是20多歲的年輕小伙。這陣子陳啓昱是熱搜對象，民眾對其容貌多少有些印象，突見少30歲的年輕照片，覺得太突兀，好像在搞笑。

對於陳啓昱照片惹議，南檢說「根據既定程序，若是有前科的通緝犯，刊登照片將會是口卡照，倘若沒有，指定使用的為戶役政照片，換言之就是民眾身分證上的照片。」賴士葆說，既然用的是身分證上的照片，陳啓昱過去長期多次擔任民代及政府公職，怎麼可能身分證幾十年沒有更新換證，完全不合理。如今陳啓昱嫩照被批，查緝專刊立即改PO媒體拍攝陳啓昱的較近的資料照，剎那間，讓人不解為何不需要也不再依法行政按照既定程序行事了，陳啓昱的捉放曹，最後還要搞這齣，司法真的變笑話了。

賴士葆強調，台南是賴清德的本命區，台南暴力犯罪刑案每10萬人發生比率1.94人，高居全國治安最敗壞第一。台南正副議長賄選案，一審最後10人都判無罪，讓外界譁然的是言之鑿鑿的監聽譯文，聽到議長邱莉莉與民進黨前中執委郭再欽電話中談到「…市議員3年前花3千萬我看我們要花上億的…」，南院判監聽譯文為聊天內容，逾期陳報，無證據能力。

賴士葆說，陳啓昱落跑牽扯台南院檢很多失職之處，台鹽綠能2年虧掉11億，這中間涉嫌官商勾結，利益糾葛，盤根錯節，無法公諸於世，這應該是陳啓昱落跑的原因，不解的是 院檢為何要一次又一次天衣無縫的幫助陳啓昱爭取逃亡的時間和空間，讓司法變成笑柄。

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