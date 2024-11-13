買完彩券騎單車返家　彰化嬤路口遭撞噴飛10米亡！驚悚畫面曝

記者唐詠絮／彰化報導

彰化市昨(12日)晚發生一起離奇死亡車禍！78歲張姓女子騎自行車外出，沿彰南路四段突然左轉，與正要返家的自小客發生碰撞，張婦噴飛10米、身體多處擦挫傷，送往草屯佑民醫院急救不治。據傳張婦先去買彩券，單車發生故障，當時有好心人幫忙修理，看著她平安騎車上路，但家在右邊方向卻往左轉，因而發生死亡憾事，肇事原因尚待警方釐清。

▲阿嬤買完彩券騎單車返家路口遭撞噴飛亡。（圖／民眾提供，以下同）

▲阿嬤買完彩券騎單車返家路口遭撞噴飛亡。

從曝光的監視器影像顯示，張婦騎單車在內側車道上，綠燈號誌剛亮，看旁邊一輛黑色轎車綠燈起步通過路口，往前騎經過路口時疑似又突然左轉，遭後方白色轎車碰撞後，噴飛10米重摔。

這起死亡車禍發生於12日晚間20時01分許，張婦從家中騎乘自行車外出，行經芬園鄉彰南路4段與復興路口時，突然左轉，與同向直行於內側車道的白色自小客車發生碰撞倒地。

警方與消防局據報派員趕往現場，發現張婦全身多處擦傷，路面滿是血漬，腳踏車也扭曲變形，車上載的物品散落一地，立即將她包紮後送醫，但仍因傷重搶救無效。轎車駕駛未受傷，經實施呼氣酒精濃度0。

據悉，張婦稍早曾經在彰南路一家彩券行買彩券，買完彩券要離去時，腳踏車突然不明原因故障，有人幫忙修好順利上路，她騎車行經肇事路口時又突然不明原因左轉，與往右轉返家的路相反方向，因此遭遇死劫。至於詳細肇事原因與責任歸屬，仍待警方調查釐清。