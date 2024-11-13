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被控違約「許效舜扯後腿」　澎恰恰回應了

澎恰恰（右）原想靠鐵獅玉玲瓏到中國發展，外傳因跟許效舜（左）條件談不攏而卡關。（李鍾泉攝）

▲澎恰恰（右）原想靠鐵獅玉玲瓏到中國發展，外傳因跟許效舜（左）條件談不攏而卡關。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

針對王先生的說法，本刊致電澎恰恰的簡姓經紀人查證，簡告訴記者，最早是因為他得知藝人詹雅雯罹癌，透過澎傳話，想替詹安排醫師治療，但被詹婉拒，澎見簡很熱心，主動拜託簡替他處理債務，二人才開始合作，澎也的確有向他借錢。

簡先生表示，他組「澎家班」替澎恰恰償債，禁止澎與債權人直接接觸，約定每月給澎20萬元薪水，澎只能使用1/3，其他則拿去還債，但澎只要碰到有人討債，就和對方私了，導致錢一到手就花光，打亂還款計畫。

不過，簡先生強調，他與澎恰恰還有合約，並沒有鬧翻，也強調澎其實有心要處理債務，除了他，藝人方季惟、王彩樺、詹雅雯等人也願意相挺，表示不會追究債務。

簡先生告訴本刊，澎恰恰的問題其實沒有外界講得那麼嚴重，但卻常被身邊的人扯後腿，例如林秉文當初大動作要幫澎處理債務，卻安排澎扮濟公出巡士林夜市，替直播平台炒話題，連生活費都沒給；此外，澎的乾兒子偷拍澎跟女藝人曖昧的手機截圖，向澎勒索數十萬元，後來也是簡出面擺平。

林秉文（右）當初大動作要幫澎恰恰（左）處理債務，結果2人鬧得不歡而散。（蕭志傑攝）

▲林秉文（右）當初大動作要幫澎恰恰（左）處理債務，結果2人鬧得不歡而散。

「第三個扯後腿的是澎恰恰的藝人徒弟許效舜！」簡先生說，澎一直想靠鐵獅玉玲瓏到中國發展，多次和許的助理聯絡，但對方獅子大開口，合作卡關；且許只借澎一萬元，卻對外放話說他也是澎的債權人，讓澎非常不爽，雙方貌合神離，師徒之情早蕩然無存。

本刊致電澎恰恰詢問遭指控內容，名為多多的經紀人代表回應，指澎並不清楚公司狀況，只覺得合約不合理，陳女當初表示一切都由她處理，澎對捲入王男跟陳女之間的糾紛也感到無奈。多多並表示，簡男有幫澎恰恰處理債務，但他才是澎恰恰唯一的經紀人，對於簡男說法感到一頭霧水，並強調許效舜與澎恰恰感情融洽，許對澎的工作夥伴更是照顧有加，否認二人不和傳言。

許效舜的經紀人則表示，師徒情生變的說法是子虛烏有，許從未說澎曾欠他錢，強調2人仍有合作，並無心結。


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