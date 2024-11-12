天兔颱風最快周四海陸警報齊發　東北季風接力「一圖看降雨熱區」

▲天兔颱風預估周五到周六最接近台灣，周四有機會發布海上颱風警報，陸上警報也不排除。（圖／氣象署提供）

記者蔡亞樺／台北報導

東北季風、颱風接力影響，中央氣象署指出，今日凌晨2時形成的天兔颱風預計周五到周六最接近台灣，有機會在周四發布海上颱風警報，花蓮、台東、恆春半島雨勢明顯，下周日較強的東北季風南下，北部、東半部有局部雨勢出現，溫度也會下降。

目前西北太平洋有4個颱風存在，氣象署預報員朱美霖說，銀杏颱風進入中南半島，目前逐漸減弱；桔梗颱風已通過菲律賓，進入南海，受到其外圍水氣影響，今天到明天清晨台灣附近整體雲量偏多。

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朱美霖表示，天兔颱風持續往西北西方向移動，明、後天接近台灣南方，周五到周六是最接近台灣的時候，路徑仍有不確定性，可能從台灣東方海域往西通過，或接近台灣南方再往東北方移動。周五到下周日清晨在迎風面花蓮、台東、恆春半島，甚至為北部及南部這一帶來較大降雨。

▲銀杏、桔梗、萬宜、天兔4個颱風路徑預測 。（圖／氣象署提供）

她進一步表示，天兔颱風接近菲律賓東方到巴士海峽期間，有利於發展，預估接近台灣可能發展到中颱，逐漸北上過程略為減弱，仍可維持中颱的強度，周四接近過程不排發布海上警報，陸上警報也不排除，要觀察接近台灣的程度。

距離最遠的萬宜颱風，朱美霖表示，今、明天逐漸通過關島海域，下周日左右接近到菲律賓的東方海面，因此影響台灣天氣到下周再觀察，目前距離台灣尚遠，下周持續觀察後續的動態。

降雨趨勢，朱美霖指出，今天受到東北季風及桔梗颱風外圍雲系影響，台灣上空雲量較多，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭一帶降雨明顯，尤其今天到明天清晨宜蘭有局部大雨或豪雨。明、後天東北季風減弱，環境轉為東北風，降雨減緩。

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

她表示，周五到下周日清晨受到天兔颱風外圍環流影響，降雨增加，包括花蓮、台東、恆春半島及蘭嶼綠島的雨勢明顯，北部及南部也有些降雨，實際降雨範圍仍要視颱風距離台灣遠近及路徑移動而定。

朱美霖說，下周日到下周一隨著另一波較強的東北季風南下，迎風面北部、東半部又有較明顯雨勢出現。另外，隨著天兔颱風接近，台灣沿海出現較強的風浪。

▲未來天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度方面，朱美霖說，今天到明天清晨氣溫24至25度，各地早晚也偏涼，周三東北季風減弱白天回溫，下周日另一波東北季風增強，影響到下周一，北部及東北部感受偏濕冷。