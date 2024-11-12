　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

天兔颱風最快周四海陸警報齊發　東北季風接力「一圖看降雨熱區」

▲▼天兔。（圖／氣象署）

▲天兔颱風預估周五到周六最接近台灣，周四有機會發布海上颱風警報，陸上警報也不排除。（圖／氣象署提供）

記者蔡亞樺／台北報導

東北季風、颱風接力影響，中央氣象署指出，今日凌晨2時形成的天兔颱風預計周五到周六最接近台灣，有機會在周四發布海上颱風警報，花蓮、台東、恆春半島雨勢明顯，下周日較強的東北季風南下，北部、東半部有局部雨勢出現，溫度也會下降。

目前西北太平洋有4個颱風存在，氣象署預報員朱美霖說，銀杏颱風進入中南半島，目前逐漸減弱；桔梗颱風已通過菲律賓，進入南海，受到其外圍水氣影響，今天到明天清晨台灣附近整體雲量偏多。

[廣告]請繼續往下閱讀...

朱美霖表示，天兔颱風持續往西北西方向移動，明、後天接近台灣南方，周五到周六是最接近台灣的時候，路徑仍有不確定性，可能從台灣東方海域往西通過，或接近台灣南方再往東北方移動。周五到下周日清晨在迎風面花蓮、台東、恆春半島，甚至為北部及南部這一帶來較大降雨。

▲▼銀杏、桔梗、萬宜、天兔4個颱風路徑預測 。（圖／氣象署提供）

▲銀杏、桔梗、萬宜、天兔4個颱風路徑預測 。（圖／氣象署提供）

她進一步表示，天兔颱風接近菲律賓東方到巴士海峽期間，有利於發展，預估接近台灣可能發展到中颱，逐漸北上過程略為減弱，仍可維持中颱的強度，周四接近過程不排發布海上警報，陸上警報也不排除，要觀察接近台灣的程度。

距離最遠的萬宜颱風，朱美霖表示，今、明天逐漸通過關島海域，下周日左右接近到菲律賓的東方海面，因此影響台灣天氣到下周再觀察，目前距離台灣尚遠，下周持續觀察後續的動態。

降雨趨勢，朱美霖指出，今天受到東北季風及桔梗颱風外圍雲系影響，台灣上空雲量較多，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭一帶降雨明顯，尤其今天到明天清晨宜蘭有局部大雨或豪雨。明、後天東北季風減弱，環境轉為東北風，降雨減緩。

▲▼未來天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

她表示，周五到下周日清晨受到天兔颱風外圍環流影響，降雨增加，包括花蓮、台東、恆春半島及蘭嶼綠島的雨勢明顯，北部及南部也有些降雨，實際降雨範圍仍要視颱風距離台灣遠近及路徑移動而定。

朱美霖說，下周日到下周一隨著另一波較強的東北季風南下，迎風面北部、東半部又有較明顯雨勢出現。另外，隨著天兔颱風接近，台灣沿海出現較強的風浪。

▲▼未來天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度方面，朱美霖說，今天到明天清晨氣溫24至25度，各地早晚也偏涼，周三東北季風減弱白天回溫，下周日另一波東北季風增強，影響到下周一，北部及東北部感受偏濕冷。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
批柯文哲「吃定小粉絲」會吞下性騷委屈　璩美鳳：比流血還痛
LIVE／柯文哲爆摸手臂性騷！璩美鳳出面還原　「天兔」最快周
22年前買的電視「扛去Costco退貨」　美網友太震驚：以為
快訊／女婿付160萬判緩刑　李亞萍回應了
3萬股東要哭了！這檔電子股確定下市「股票變壁紙」
淫師帶學生回家沖澡竟偷拍　「創意私房」863人受害…最小才1
獨／宜蘭收容所女子暴斃！　要醫院開「自然死亡」證明
蛋農撐不住「雞場爆拋售潮」　嘆40年最慘
天兔颱風最快周四海陸警報齊發

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

2026、2027台灣燈會落腳嘉義縣及苗栗　交長：帶動國旅熱潮

Yuma第二篇文「不像道歉文」　網揪出細節：畫家跳出來真的幫了Ryu

去診所拿藥離開！科大妹逆風分析「幹嘛反對波波」　網洗版酸爆

天兔颱風最新預測「1路徑直接襲台」　粉專示警：3地多注意

車行費喊漲、掛牌權利金上看11萬元　計程車駕駛擬發動抗爭

11月颱風爆發「2關鍵因子」　鄭明典曬一圖解析秒懂

Yuma、Ryu雙雙外遇！網點名1人「四角戀中最慘」：人設大崩壞

Ryu「1舉動」形同宣戰？她喊：不是保護是報復　兩派吵翻

蛋農撐不住「雞場爆拋售潮」　嘆40年最慘：蛋價還會壞3年

瘋搶！「鹿溪宴」19道美食一次吃　小漲500元18秒完售

王識賢為玖壹壹罕見開唱　王陽明也衝上台..重現《角頭》宇宙

懷孕37周朋友全部沒發現　生完帶小孩出門眾人傻眼

人行道施工被迫走馬路　88歲嬤遭砂石車輾斃...擺手驚逃畫面曝！

人行道施工被迫走馬路　88歲嬤遭砂石車輾斃

第十二屆中信盃黑豹旗冠軍戰　穀保家商勇奪隊史第四冠！

Yuma小王Tommy是98萬網紅 曾搭檔百萬YTR三原｜20241111 ET午間新聞

彰化砂石車一路推撞！女騎士捲車底遭輾慘死　驚悚影片曝

搶搭雙11「法拍千萬超跑」　意外流標！買家曝縮手關鍵

百萬YTR夫妻婚變爆四角戀！Ryu稱Yuma劈腿要他也玩｜20241111 ET午間新聞

〈Melody〉不唱了？陶喆笑：好問題　明年進軍戶外場「大巨蛋讓給杰倫」

2026、2027台灣燈會落腳嘉義縣及苗栗　交長：帶動國旅熱潮

Yuma第二篇文「不像道歉文」　網揪出細節：畫家跳出來真的幫了Ryu

去診所拿藥離開！科大妹逆風分析「幹嘛反對波波」　網洗版酸爆

天兔颱風最新預測「1路徑直接襲台」　粉專示警：3地多注意

車行費喊漲、掛牌權利金上看11萬元　計程車駕駛擬發動抗爭

11月颱風爆發「2關鍵因子」　鄭明典曬一圖解析秒懂

Yuma、Ryu雙雙外遇！網點名1人「四角戀中最慘」：人設大崩壞

Ryu「1舉動」形同宣戰？她喊：不是保護是報復　兩派吵翻

蛋農撐不住「雞場爆拋售潮」　嘆40年最慘：蛋價還會壞3年

瘋搶！「鹿溪宴」19道美食一次吃　小漲500元18秒完售

財劃法議事錄之亂　綠營舉曾銘宗、羅明才打臉：已請院長主持協商

送機票啦！ETtoday限時抽星宇航空日本不限航點機票！

駕駛被控交流道逼車挨罰2.4萬元　1原因逆轉免罰

說流行／Gucci樂福鞋紅了70年！馬銜鍊元素永不過時　幕後製作過程公開

2026、2027台灣燈會落腳嘉義縣及苗栗　交長：帶動國旅熱潮

Yuma第二篇文「不像道歉文」　網揪出細節：畫家跳出來真的幫了Ryu

新國會智庫民調／7成民眾反對大罷免時代　5成6挺修選罷法

房東捨年租百萬不要　3間知名岡山老店打包賣7380萬

台南關帝廳建醮豎立牌樓作業挨轟危險　警：未申請許可將舉發

去診所拿藥離開！科大妹逆風分析「幹嘛反對波波」　網洗版酸爆

生活熱門新聞

璩美鳳控柯文哲性騷！　撫摸前臂讚：妳皮膚好好

桔梗先甩豪大雨！準天兔走5天恐大轉彎

天兔恐發海陸警報　AI預測路徑出爐

搭北捷帶「這2大類物品」一進站就開罰！

天兔恐變中颱小鋼炮　「將會非常靠近台灣」

原價2千多！百貨潮牌服飾「1件砍到剩98元」

天兔颱風最快周四海陸警報齊發　東北季風接力「一圖看降雨熱區」

快訊／天兔今晨生成　史上首次「11月4颱共舞」路徑曝

「I罩杯裸身誘惑」男友0反應　親吻硬挺下秒崩潰

越冷運越旺！「4生肖」有望升職又加薪

去膩日本觀光景點！網推「深度旅遊YTR」讚風格舒服

天兔「2可能路徑」　關鍵時間曝

柯文哲讚璩美鳳：逆天妖精　「私訊開撩」攬當錦衣衛

快訊／4縣市大雨特報　下到入夜

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

不是Lexus！台人最愛汽車銷量冠軍出爐

璩美鳳控柯文哲性騷！　撫摸前臂讚：妳皮膚好好

桔梗先甩豪大雨！準天兔走5天恐大轉彎

快訊／Tommy道歉了！認了「Ryu說的男方是我」

台中「猛鬼樂園」藏女屍　傳斷軌雲霄飛車60死

《全明星4》爆隊內戀！

天兔恐發海陸警報　AI預測路徑出爐

寫真女星小泉美雪爆不倫黨主席！日網歪樓：是男的都忍不住

越野車闖珠海體育中心亂撞　人群傷亡畫面曝

Tommy昔吃海鮮「遭Ryu虧今晚想幹嘛」　曖昧對視Yuma表情全被拍

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

搭北捷帶「這2大類物品」一進站就開罰！

天兔恐變中颱小鋼炮　「將會非常靠近台灣」

原價2千多！百貨潮牌服飾「1件砍到剩98元」

3萬股東要哭了！這檔電子股確定下市「股票變壁紙」

更多

最夯影音

更多

王識賢為玖壹壹罕見開唱　王陽明也衝上台..重現《角頭》宇宙

懷孕37周朋友全部沒發現　生完帶小孩出門眾人傻眼

人行道施工被迫走馬路　88歲嬤遭砂石車輾斃...擺手驚逃畫面曝！

人行道施工被迫走馬路　88歲嬤遭砂石車輾斃

第十二屆中信盃黑豹旗冠軍戰　穀保家商勇奪隊史第四冠！

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

三星Bespoke AI智慧洗衣機自動調整模式，免晾衣，遠端操控輕鬆搞定日常洗衣家務！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面