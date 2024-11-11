擄人勒贖3000萬遭警擊斃！綁匪BMW X3留彈孔　他出價5萬開回家

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擄人勒贖3千萬遭警街頭擊斃　逃亡惡匪BMW X3豪車五萬拍賣售出

▲▼ 惡匪擄人勒贖3千萬逃亡！遭警街頭擊斃　BMW X3豪車拍賣五萬元 。（圖／法務部行政執行署嘉義分署提供）

▲▼ 惡匪擄人勒贖3千萬逃亡！遭警街頭擊斃　BMW X3豪車拍賣五萬元 。（圖／法務部行政執行署嘉義分署提供

記者翁伊森／嘉義報導

行政執行署嘉義分署與臺灣嘉義地方檢察署合作，於11月11日上午11時拍賣擄人勒贖案件沒收的寶馬BMW  X3型轎車，同時舉行「五打七安」有關行政執行案件拍賣會，拍賣物件有雲嘉地區不動產及車輛、股票及明星球員卡等，其中最受人矚目的BMW轎車以5萬元拍定。

▲▼ 惡匪擄人勒贖3千萬逃亡！遭警街頭擊斃　BMW X3豪車拍賣五萬元 。（圖／法務部行政執行署嘉義分署提供）

今天嘉義分署「雙11」法拍吸引多組民眾到場競標。其中有6組登記應買車輛，受託拍賣的刑事案件查扣汽車為擄人勒贖案件李姓被告的犯罪所得之物。雖然拍賣車輛有部分保險桿碰撞及彈孔造成部分玻璃破損情形，但是大部分車體及功能良好，在拍賣書記官生動活潑介紹後，以5萬元拍定。

案件起因係李男夥同共犯4人基於意圖勒贖犯意，於109年12月間將車輛裝設衛星定位追蹤器（GPS）裝設於被害人車底藉以掌握行蹤，李男等人於110年1月24日在嘉義市中興路，持空氣槍強押柯姓被害人後綑綁控制行動，之後向被害人家人勒贖3,000萬元得逞。後來李男在高雄市鼓山區某處，於警方執行拘提時發生槍戰，遭警方擊斃，其他共犯則分別被判刑5年及4年不等刑期。

另為落實行政院「五打七安」 政策，分署也同時舉行相關執行案件查封物件拍賣，最後有一件位於斗南鎮土地及國瑞汽車分別拍定，並有大白菜等新鮮蔬果及高山綠茶賣出，當天拍賣金額有10萬4,190元。

▲▼ 惡匪擄人勒贖3千萬逃亡！遭警街頭擊斃　BMW X3豪車拍賣五萬元 。（圖／法務部行政執行署嘉義分署提供）

拍賣前嘉義地方檢察署蕭仕庸檢察官偕同政風室主任及主任觀護人等共同進行反詐騙宣導，蕭檢察官向在場民眾細數各種詐騙方法，強調各種誘人輕鬆投資賺錢的訊息詐騙伎倆，凡是收到指示到提款機作匯款操作的皆是詐騙手法，請民眾千萬不要上當，尤其不要貪圖小利受人請託代為取貨、取款，以免成為詐騙共犯。若有任何詐騙疑慮，也請撥打「反詐騙165專線」洽詢。之後並以有獎徵答方式掀起整場宣導的高潮。

▲▼ 惡匪擄人勒贖3千萬逃亡！遭警街頭擊斃　BMW X3豪車拍賣五萬元 。（圖／法務部行政執行署嘉義分署提供）

為有效就犯罪案件扣得被告所有供犯罪所用或犯罪所得之物及提升沒收成效，嘉義分署與轄區嘉義、雲林地方檢察署聯繫通力合作，將受託變價之犯罪扣押物迅速進行拍賣。嘉義分署同時強力執行有關「五打七安」之案件，展現鐵腕執法決心，守護安定公義的社會。

 
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