前任是波波「回台考4次沒上」每天哭　妹子嘆：擔心給他看診的人

▲原PO一聽醫師從波蘭畢業，果斷表示要退掛。（示意圖／Pexels）



網搜小組／劉維榛報導

禾馨「波波女醫」去年替女患者做子宮鏡手術，不慎刺穿子宮與右側髂動脈，導致患者死亡，引發爭議。而一名女網友透露，臨時掛不到常看的牙醫，於是櫃台幫忙改掛新的醫師，結果原PO發現對方是從波蘭畢業，嚇得原PO退掛。文章引發熱議，網友透露前男友就是波波牙醫，考了4次仍沒拿到證照。

一名女網友在Dcard表示，某天突然牙疼，就衝到診所詢問常看的林醫生是否能掛號，無奈早已掛滿人數，於是櫃台小姐替原PO改掛另一位牙醫，等待過程中，原PO好奇看對方的學經歷，發現只有這位牙醫「沒有註記大學畢業學校」。

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原PO實際詢問後，櫃台小姐一臉尷尬解釋，確實畢業醫學院並非台灣大學，「寫出來可能也沒人知道，所以沒寫」，原PO追問是哪個國家，對方則回「波蘭」。當下，原PO果斷表示要退掛，改成預約林醫師就好。

對於退掛的行為，讓原PO好奇詢問，「我真的不想給波波看診，畢竟有關乎我的健康安全，我這樣是不是很壞？」

底下網友力挺，「不會啊！這叫風險規避」、「你有權利選擇自己想要的醫師」、「還好啦，不敢寫應該是真的很弱」、「我還有遇過已經坐到診療台上了，結果嫌我太年輕又是女的，不爽給我看 退掛改約院長的」、「最近新聞不是才報導有波波做子宮鏡做到刺穿子宮死掉，能避就避」、「所以要推動公開醫師學歷啊」、「在網站上隱匿資訊才是有問題的，你這樣才是正確的，不然萬一真的有什麼醫療疏失發生在你身上後悔都來不及」。

另有網友透露，「前男友是波波，回台灣後考了4次醫師執照都還沒考到，每天讀到崩潰痛哭壓力大，真的很納悶沒天賦為什麼不放棄，直到現在好像都沒考上，如果以後考上了，真的很擔心給他看診的人」。