非法持有獵槍+帶豬肉月餅入境　2人被屏東分署拍賣汽機車

▲屏東執行分署11日法拍汽機車與土地 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

為打擊槍枝問題，保障食安與道安，貫徹行政院「五打七安」重大政策，屏東執行分署將於11月11日上午11時，在分署拍賣「五打七安」相關案件義務人之汽3部機車與5筆土地。

110年一名屏東原住民在獅子鄉住處，被警方查獲他持有土造長槍1枝，該自製獵槍可發射彈丸具有殺傷力，屏東縣政府警察局以他未經許可製造、持有自製獵槍，依據槍砲彈藥刀械管制條例裁罰3000元，義務人未予理會，案件移送至屏東分署執行，連同之前其他交通罰單及健保費，男子總欠8萬餘元未繳。他名下僅剩一部三陽VEGA 125機車，經警方引導積極查訪跑了男子親友諸多住處，書記官終於查扣到這輛5年份中古機車拍賣抵償。

另外有一位義務人108年10月間入境小港機場時，被查到她攜帶的月餅含有豬肉成分，農委會防檢局依據動物傳染病防治條例對她開罰20萬元，義務人僅剩一部車齡29年的機車，連同另一件道安義務人的13年份TOYOTA銀色INNOVA廂式小客貨車不定底價，一元起標，三陽VEGA 125機車則有定底價，歡迎競標。對3部汽機車有興趣的民眾可於11月11日上午10點到分署觀覽拍賣物，10點半登記領號碼牌，11點進行拍賣喊價。

分署同時也會拍賣其他道安案件義務人坐落林邊、春日、高樹與崁頂的不動產5筆，民眾可多加利用通訊投標，在11月10日以前將投標文件寄達「屏東北平路郵局第49號信箱」，分署會有專人取件與通知，於11月11日上午10點半至11點亦可在拍賣室現場投標，上午11點進行開標。