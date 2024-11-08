明道中學「英語讀者戲劇」3連冠　溫馨幽默獲評選青睞

▲明道代表參賽的同學們說，訓練期間師生們腦力激盪，用英文編寫劇本、講述故事，訓練了聲情表達力，非常開心能得到獲獎的殊榮。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華、王悉宇／雲林報導

2024年「英語讀者劇場」比賽戰況激烈，11月6日結果揭曉，由明道中學連三度奪冠。明道團隊以動物們之間的對話，幽默的刻劃小人物在日常生活中也有自己的作用與功能，劇本溫馨簡單，加上出色的聲情表達，獲得評審一致青睞，連續三年奪得私校分組第一名。

台中市政府教育局為持續推動國際教育與雙語教育，讓英語融入生活，舉辦「英語讀者劇場」Reader's Theater。讀者劇場的意義是「使用最少的道具和肢體動作，並且將重點放朗讀者如何透過他們的朗讀來詮釋文本」。

今年計48所國中500多位學生參加，藉由類廣播劇形式，學生們以標準發音及活潑語調呈現故事題材，讓觀眾宛如劇本中的角色一樣「聲」歷其境。明道參賽的是國一洪煦、國二李晶晶、徐鉞盛、何玨瑩、楊宥軒與國際部三年級的徐潔玲同學。同學們說，訓練期間師生們腦力激盪，用英文編寫劇本、講述故事，訓練了聲情表達力，非常開心能得到獲獎的殊榮，但更值得開心的是大家一起努力參與的過程。

今年由英語科林佩君、顏卉薰老師與外籍教師Peter共同指導。國中部林芳如主任表示，明道在台中市英文讀者劇場已連續多年榮獲佳績，而學生享受比賽的準備過程，學長姐們樂於經驗傳承，學弟妹能把握機會越來越進步，透過劇本，讓英語文不再只是教科書式學習，更富含表情與溫度，都是孩子們的重要收穫。學校會持續推動國際教育與雙語教育，讓英語融入生活中。