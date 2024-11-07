帛琉總統惠恕仁「堅定挺台」成功連任　扛住中國多年施壓不斷交

▲帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）成功連任 。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

南太友邦帛琉5日舉行總統大選，現任總統惠恕仁成功連任，擊敗前總統雷蒙傑索。惠恕仁自2021年上任以來，積極深化與台灣的邦交關係，以堅定支持台灣立場聞名，他批評中國更是直言不諱，多次揭露北京施壓帛琉外交轉向。

帛琉5日舉行總統及國會大選，儘管目前仍在計算海外投票，惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）與其對手，同時也是姐夫的雷蒙傑索（Tommy Remengesau）之間的差距顯著。當地媒體報導的非官方結果顯示，惠恕仁有望成功連任。總統賴清德稍早已祝賀惠恕仁及其副手歐宜樓（Raynold “Arnold” Oilouch）當選。

台灣與帛琉自1999年建交以來關係穩固，但近年來中國積極擴大在太平洋地區的影響力，意圖削弱台灣的邦交，使得此次帛琉選舉結果對台帛關係的走向備受關注。

惠恕仁挺台立場鮮明，他在今年8月公開表示，台帛邦誼「基於共同價值，穩固友好」。

2021年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，惠恕仁率團訪台，成為疫情期間首位訪台的外國元首，而台灣也是他上任後首個出訪國家，彰顯台帛邦誼深厚。

此外，惠恕仁不畏中國施壓，公開表達對中國擴張影響力的擔憂。他多次警示，中國透過「觀光產業武器化」限制中國遊客前往帛琉，以打擊帛琉觀光業，意圖逼迫帛琉在外交上轉向。

選前接受彭博（Bloomberg News）專訪時，惠恕仁直言，中國「一直在大力爭取」，並指出「顯然他們（北京）有所盤算，而這盤算的核心就是台灣」。

惠恕仁批評中國更是直言不諱，曾指責中國多次侵犯帛琉專屬經濟區，並將中國施加的經濟壓力與網路攻擊形容為一種「新型戰爭」。

惠恕仁同時也被視為美國的堅定支持者，在總統任內迅速發展與美國的安全合作關係。自1994年以來，帛琉與美國一直維持「自由加盟協約」（Compact of Free Association, COFA），並於今年初續簽該協約，使帛琉未來20年內可獲得8億9000萬美元（約新台幣287億元）的經濟援助，以換取美軍進駐帛琉海域、領空及領土的許可。

帛琉國會選舉仍在計票中。根據帛琉選舉委員會，官方選舉結果將在收取海外選票後於本月12日後正式公布。

台灣目前有12個邦交國，其中帛琉是南太平洋的3個友邦之一。