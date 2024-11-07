粉紅超跑明到高雄！鳳山遶境連3天「雙媽會」　估湧20萬信徒

▲白沙屯媽祖11/8、9、10南下高雄鳳山遶境。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者賴文萱／高雄報導

有「粉紅超跑」之稱的白沙屯媽祖，2年前首度南下高雄鳳山，不少信徒敲碗期待雙媽再會，終於在明起8、9、10日再度南下高雄鳳山合體遶境。這次以「賜福鳳城」主軸，並籌備規模更龐大、路線更綿密來迎接南台灣信眾，預計將會上看20萬人參與！

暨2022年白沙屯媽祖史上首次與龍成宮以「鳳慈傳薪」為主題繞境3天後，8、9、10日將再度合體。今年雙媽會，拍板路線總長32公里，於8日從開漳聖王廟接駕後沿途北上並於北辰宮駐駕，隔日在由北辰宮起程前往五甲龍成宮完成為期三天的遶境活動，並高達31間廟宇共同參與，規模盛況相較上次更為龐大。

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▲2024粉紅超跑高雄鳳山遶境路觀圖。（圖／記者賴文萱翻攝）

立委許智傑表示，能夠參與本次遶境活動的籌備工作，並擔任主辦單位之一感到無比光榮，他本身也是媽祖囝仔，當然對於這次的活動非常興奮與期待。

許智傑說，非常謝謝北辰宮趙健在主委、龍成宮鄭振成主委、與拱天宮洪文華主委的用心規劃與籌備，最重要的是感謝聖母再度賜福鳳城，保境佑民。

針對這次遶境，許智傑也設立了結緣站，準備「越走越勇」的艾草貼布與冷泡茶再加上民間友人提供的韭菜盒、餡餅、雞肉飯等讓大家索取食用補充體力，也提醒所有信徒，沿路的結緣品抱持適量不浪費的精神，並做好環境維護不亂丟垃圾，一起參與這場鳳山重要的宗教盛事。