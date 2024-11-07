淡大公車站驚見男女「騎乘式」交疊！網酸：人先到還是車先到？

▲一對男女在淡水公車站後車亭以「騎乘式」親密放閃。（示意圖，photoAC）

圖文／鏡週刊

近日網上流傳一張情侶放閃照片，拍攝地點疑似在淡江大學公車站，一對年輕男女在公車站長椅上以相當親密的姿勢互動，女方跨坐在男方身上面對面親熱，姿勢頗為大膽，無視一旁路人觀感。

一名網友近日在threads上傳一張情侶激情照片，並備註「感覺快出來了」。照片顯示一對年輕男女公然在公車候車亭親親我我，男方坐在長椅上，女方則直接面對男生跨坐在他身上，雙腳則踩在椅子上，兩人下半身如膠似漆黏緊緊，畫面十分煽情。

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▲女生直接大膽跨坐男生身上，下半身黏緊緊的照片在網路瘋傳。（翻攝threads）

當下公車亭仍十分明亮，路邊還有公車行經，路人或車上的乘客都可清晰看到這對男女的火熱互動，兩人沉浸在自己的小世界中，完全把周遭用路人當空氣。

照片曝光後引發網友一陣譁然，「笑死人在大馬路做這種」、「這對男女都已是滿18歲的成年人了，在公開場合時做這些舉動就應該想到恰不恰當，同時也冒犯到其它等公車或路人的眼睛了」、「人要比車凶，人先到還是車先到？」「別人的大學都比較好玩」、「就算情欲高漲也要先脫鞋脫襪再踩座椅好嗎，真的看了很躁」、「等公車的時間剛好可以打發時間」、「就不能忍住回家再做嗎？」



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