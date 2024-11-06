爺孫戀林靖恩超商當家！拿走25元到隔壁早餐店爽喝　遭判罰金3千





▲林靖恩脫序行為不斷，近日還因偷拿超商飲料遭法官判罰。（圖／民眾提供）

記者陳韻如／台中報導

資深音樂人李坤城因癌離世，而小他40歲的遺孀林靖恩自此卻脫序行為不斷，經常登上新聞版面，不僅砸毀飯店內電視、石桌等，還偷吃民眾的外送餐點，除此之外，她更直接走進超商拿取一罐25元運動飲料，並到隔壁早餐店爽喝，被店員逮個正著。案經法院審理，法官依竊盜罪嫌，判她罰金3000元，全案可上訴。

根據判決書，林靖恩今年3月18日上午9點多跑到台中北區一間超商，並直接拿走一罐25元的運動飲料，還在隔壁早餐店坐著飲用飲料，被超商店員當場查獲，並報警處理。

警方到場後，林靖恩坦承犯行，且也有超商店員指證，以及現場監視器畫面可佐，警方將她依竊盜罪嫌送辦，而檢方日前也依法將她起訴，並向法院聲請簡易判決處刑。

台中地院審酌，林靖恩正值青壯，卻不以正當途徑獲取所需，還犯下偷竊犯行，考量她對於犯行坦承不諱，但未與對方達成和解，在兼衡她的犯罪動機、手段、損害程度等一切情狀後，依竊盜罪嫌判她罰金3000元。

至於林靖恩偷吃民眾外送餐點一事，她雖當場賠償對方餐點費用，對方也不願追究，但因竊盜罪嫌為公訴罪，警方後續仍將她依法送辦。