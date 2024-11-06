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土地贈與2兒！父親生病退休「求助遭封鎖」　結局療癒

▲▼ 老人,拐杖,長輩,爺爺,奶奶,阿公,阿嬤, 。（圖／pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

一名父親先前將名下土地全贈與給兩位兒子，5、6年後他因生病無法工作，經濟也出現問題，怎料孩子竟拒絕協助，甚至封鎖斷聯，逼得他對簿公堂。對此，律師蘇家宏直言，「當財富足夠支持你的老年生活水準時，超出的部分再贈與吧！」

蘇家宏在粉專提到，一位父親將名下的土地贈與給兩個兒子，過了5、6年，由於生病狀況不佳、無法工作，生活也開始有些困難，於是他向孩子求助，結果竟被狠心拒絕，甚至遭封鎖斷聯。

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後來，這位父親只好一狀告上法院，而地院判土地所有權回到爸爸的名下。對此，蘇家宏直言，「我鼓勵每一個人都要先愛自己，把自己照顧好就是愛孩子了。爸爸或媽媽一定要保留足夠的老本，不論是房子或現金，因為就算現在自己有工作能力，但總有一天我們無法工作，到時候要靠什麼過生活？」

▲▼美國聯邦上訴法院仍然駁回川普的上訴。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

他也從遺產稅角度，提出3點分析：

1.單身至少要有1500萬元才夠（不動產也要以公告價計算）；有配偶的人至少要有2000萬元才夠，因為遺產稅的免稅額是1333萬元，加上一些扣除額等等，就是這個數字。

2.如果退休生活想要過好一點的人，至少要再多5000萬元，因為超過免稅額+扣除額+5000萬元內，遺產稅是10％計算的。

3.想要過得再富裕一點的人，至少要超過1億元以上。

最後，蘇家宏提醒，愛孩子應該多跟他們相處，如果希望藉由贈與讓孩子能夠照顧自己的晚年，「附負擔贈與」就是最好的方法，而接受贈與者的負擔條件越具體清楚越好，「約定子女多久返家探親一次、多久支付多少錢、哪些項目的支出需要被贈與者負擔，都可以明確記載贈與契約中，也可以運用信託，會更加的穩固。講清楚、說明白，白紙黑字寫下來，不只是讓大家有遵循的依據，更是一種愛的保障。」

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