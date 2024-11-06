川普影射林郁婷變性　侯友宜4字挺新北之光：我們以她為榮

記者黃翊婷／綜合報導

美國前總統、共和黨候選人川普日前受訪時，再次提及巴黎奧運女子拳擊賽的性別議題，暗批台灣金牌選手林郁婷、阿爾及利亞選手克莉芙「變性」。國民黨團書記長、新北市議員陳偉杰昨日（5日）質詢時問到這件事情，新北市長侯友宜認為，林郁婷是新北之光，奧運審查資格也都沒有問題，「所以我們以郁婷為榮」，他對川普的講法感到「不以為然」。

▲陳偉杰（左）詢問侯友宜（右）對於川普日前影射林郁婷的事情有何看法。（圖／翻攝自新北市議會議事影音隨選視訊系統）

陳偉杰5日質詢時表示，對於川普影射台灣之光林郁婷性別的事情，想請市長發表一下看法。侯友宜強調，林郁婷是新北之光，為國家爭取到這麼大的榮譽，而且在奧運的審查資格也都沒有問題，「所以我們以郁婷為榮」，希望大家除了重視性別平等之外，更要重視運動員的權益，至於川普的說法，「其實我不以為然」。

接著，陳偉杰獻唱劉德華的歌曲〈今天〉，並針對劉德華演唱會因颱風臨時取消、民進黨立委王定宇質疑劉是媚共藝人等事情，詢問市長的看法。

侯友宜表示，相信台北市政府是以民眾安全為最大考量，但如果能早一點跟主辦單位溝通、早做因應，應該能更周全。此外，他認為，表演就是表演、文化就是文化，演唱會就是藝術表演，不應該受到任何意識形態干預。