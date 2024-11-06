長跑只是前菜！HowHow穿上NB 1080v14 成功挑戰「魔王級」紐約馬拉松

▲HowHow穿上NB 全新緩震旗艦跑鞋Fresh Foam X 1080v14參戰紐約馬拉松。（圖／資料照，下同）

生活中心／綜合報導

第一次摘星六大馬賽事就以亮眼成績完賽東京馬拉松的知名YouTube HowHow，前幾天再度成功挑戰人生中第二場大滿貫賽事「紐約馬拉松」！作為世界六大馬拉松指標，紐約馬拉松每年吸引數萬名跑者齊聚，規模最大、賽道難度最高，橫跨紐約五大區，從史泰登島出發，一路跑到中央公園，HowHow說「沿途經過布魯克林大橋、時代廣場、自由女神像等，都是我喜歡的景點，光是想像就整個熱血沸騰」，為了迎戰這場盛事，HowHow首度曝光賽前訓練菜單，當天更穿著NB 全新緩震旗艦跑鞋Fresh Foam X 1080v14參戰。

▲▼紐約馬拉松每年吸引數萬名跑者齊聚，規模最大、賽道難度最高，橫跨紐約五大區，從史泰登島出發，一路跑到中央公園。

▲HowHow進行了長達數月的高強度賽前訓練。

HowHow表示，紐約馬拉松以賽道起伏聞名，跑者必須不斷上橋下橋，這對體能和意志都是極大考驗，但HowHow坦言：「我就是喜歡挑戰自己的極限！」為此他進行了長達數月的高強度賽前訓練，不僅專注於跑步，也特別加強了重量訓練和核心訓練。

▲HowHow日常訓練時穿著Fresh Foam X 1080，幫助他一次次自我突破。

上次以破4記錄跑完東京馬拉松後就接到New Balance邀約，HowHow開心分享「我知道New Balance一直都有贊助國內外馬拉松比賽，像是大滿貫賽事中的紐約馬拉松、倫敦馬拉松，亞太地區則有名古屋女子馬拉松以及台北渣打馬拉松，去年也幫助房思瑜完成了她人生的第一場紐約馬拉松，成績還滿厲害的，4小時15分就完賽」。

▲NB推出全新一代 Fresh Foam X 1080v14，鞋款性能全面提升。

HowHow日常訓練時穿著Fresh Foam X 1080，這款跑鞋提供了穩定支撐與舒適緩震，幫助他一次次自我突破，再加上NB旗下跑團NBRC在賽前兩個月給予的科學化專業訓練：如何配速、體能分配、距離設定及坡地模擬等，讓他受益良多，也為比賽奠定了穩健基礎。這次紐約馬拉松恰好遇上NB推出全新一代1080v14，他便順勢升級穿著最新一代的1080上場，對Fresh Foam X系列鞋款的喜愛只增不減，除了享受全面提升的鞋款性能，也幫助他在場上表現得更加出色！最終HowHow 以 4 小時 20 分 20 秒的成績順利跑完 2024 紐約馬拉松，雖然過程中一度想放棄，但還是展現驚人的毅力與決心堅持完賽，激勵無數粉絲。

▲HowHow 順利完賽2024紐約馬拉松。

▲HowHow最有感的是超厚彈鞋底，踩起來很Q彈，感覺每一步都能輕盈跨出。

NB 的跑鞋產品中Fresh Foam X系列鞋款以追求「舒適」著稱，不只專注在材質、機能，更蒐集跑者跑步時各種足底狀態的數據進行優化，其中讓HowHow最有感的是超厚彈鞋底，HowHow說「踩起來很Q彈，感覺每一步都能輕盈跨出」，而新一代的1080v14在推動感與穩定性的回饋更明顯，搭配柔軟且更透氣的面料，無論是間歇加速或長距離跑步，都能兼具動力和舒適以保持最佳狀態，即使遇到不平整的石頭地面、偏軟的草地，加厚的鞋底也能幫助緩衝以應對各種地形。

▲HowHow表示，跑步不僅是運動，更是生活態度，讓他邁出舒適圈、突破自我。

此次紐約馬拉松之旅，HowHow更與多位資深 NBRC 成員及教練同行，年齡層涵蓋20至60歲，完美詮釋New Balance「Run your way」的運動精神，不管年齡、成績，只要你勇敢邁步，就是一位值得肯定的跑者。

HowHow表示「跑步已不僅是運動，更是生活態度，它讓我邁出舒適圈，勇敢的突破自我，大概就是New Balance『Run your way』精神」，每個人開始跑步的動機或許不多，但共同的目標都是：成為更好的自己。

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