　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

長跑只是前菜！HowHow穿上NB 1080v14 成功挑戰「魔王級」紐約馬拉松

▲▼New Balance,HowHow,NB 1080v14,紐約馬。（圖／資料照）

▲HowHow穿上NB 全新緩震旗艦跑鞋Fresh Foam X 1080v14參戰紐約馬拉松。（圖／資料照，下同）

生活中心／綜合報導

第一次摘星六大馬賽事就以亮眼成績完賽東京馬拉松的知名YouTube HowHow，前幾天再度成功挑戰人生中第二場大滿貫賽事「紐約馬拉松」！作為世界六大馬拉松指標，紐約馬拉松每年吸引數萬名跑者齊聚，規模最大、賽道難度最高，橫跨紐約五大區，從史泰登島出發，一路跑到中央公園，HowHow說「沿途經過布魯克林大橋、時代廣場、自由女神像等，都是我喜歡的景點，光是想像就整個熱血沸騰」，為了迎戰這場盛事，HowHow首度曝光賽前訓練菜單，當天更穿著NB 全新緩震旗艦跑鞋Fresh Foam X 1080v14參戰。

▲▼New Balance,HowHow,NB 1080v14,紐約馬。（圖／資料照）

▲▼紐約馬拉松每年吸引數萬名跑者齊聚，規模最大、賽道難度最高，橫跨紐約五大區，從史泰登島出發，一路跑到中央公園。

▲▼New Balance,HowHow,NB 1080v14,紐約馬。（圖／資料照）

▲▼New Balance,HowHow,NB 1080v14,紐約馬。（圖／資料照）

▲▼New Balance,HowHow,NB 1080v14,紐約馬。（圖／資料照）

▲HowHow進行了長達數月的高強度賽前訓練。

HowHow表示，紐約馬拉松以賽道起伏聞名，跑者必須不斷上橋下橋，這對體能和意志都是極大考驗，但HowHow坦言：「我就是喜歡挑戰自己的極限！」為此他進行了長達數月的高強度賽前訓練，不僅專注於跑步，也特別加強了重量訓練和核心訓練。

▲▼New Balance,HowHow,NB 1080v14,紐約馬。（圖／資料照）

▲HowHow日常訓練時穿著Fresh Foam X 1080，幫助他一次次自我突破。

上次以破4記錄跑完東京馬拉松後就接到New Balance邀約，HowHow開心分享「我知道New Balance一直都有贊助國內外馬拉松比賽，像是大滿貫賽事中的紐約馬拉松、倫敦馬拉松，亞太地區則有名古屋女子馬拉松以及台北渣打馬拉松，去年也幫助房思瑜完成了她人生的第一場紐約馬拉松，成績還滿厲害的，4小時15分就完賽」。

▲▼New Balance,HowHow,NB 1080v14,紐約馬。（圖／資料照）

▲NB推出全新一代 Fresh Foam X 1080v14，鞋款性能全面提升。

HowHow日常訓練時穿著Fresh Foam X 1080，這款跑鞋提供了穩定支撐與舒適緩震，幫助他一次次自我突破，再加上NB旗下跑團NBRC在賽前兩個月給予的科學化專業訓練：如何配速、體能分配、距離設定及坡地模擬等，讓他受益良多，也為比賽奠定了穩健基礎。這次紐約馬拉松恰好遇上NB推出全新一代1080v14，他便順勢升級穿著最新一代的1080上場，對Fresh Foam X系列鞋款的喜愛只增不減，除了享受全面提升的鞋款性能，也幫助他在場上表現得更加出色！最終HowHow 以 4 小時 20 分 20 秒的成績順利跑完 2024 紐約馬拉松，雖然過程中一度想放棄，但還是展現驚人的毅力與決心堅持完賽，激勵無數粉絲。

▲▼New Balance,HowHow,NB 1080v14,紐約馬。（圖／資料照）

▲HowHow 順利完賽2024紐約馬拉松。

▲▼New Balance,HowHow,NB 1080v14,紐約馬。（圖／資料照）

▲HowHow最有感的是超厚彈鞋底，踩起來很Q彈，感覺每一步都能輕盈跨出。

NB 的跑鞋產品中Fresh Foam X系列鞋款以追求「舒適」著稱，不只專注在材質、機能，更蒐集跑者跑步時各種足底狀態的數據進行優化，其中讓HowHow最有感的是超厚彈鞋底，HowHow說「踩起來很Q彈，感覺每一步都能輕盈跨出」，而新一代的1080v14在推動感與穩定性的回饋更明顯，搭配柔軟且更透氣的面料，無論是間歇加速或長距離跑步，都能兼具動力和舒適以保持最佳狀態，即使遇到不平整的石頭地面、偏軟的草地，加厚的鞋底也能幫助緩衝以應對各種地形。

▲▼New Balance,HowHow,NB 1080v14,紐約馬。（圖／資料照）

▲HowHow表示，跑步不僅是運動，更是生活態度，讓他邁出舒適圈、突破自我。

此次紐約馬拉松之旅，HowHow更與多位資深 NBRC 成員及教練同行，年齡層涵蓋20至60歲，完美詮釋New Balance「Run your way」的運動精神，不管年齡、成績，只要你勇敢邁步，就是一位值得肯定的跑者。

HowHow表示「跑步已不僅是運動，更是生活態度，它讓我邁出舒適圈，勇敢的突破自我，大概就是New Balance『Run your way』精神」，每個人開始跑步的動機或許不多，但共同的目標都是：成為更好的自己。

立即上腳旗艦緩震跑鞋Fresh Foam X 1080v14：https://reurl.cc/XRzNgg

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／川普當選「道指衝1300點」　特斯拉漲13%
美兒少猥褻犯在台灣　「一路向北」旅遊中！
岳政華開轟攻下兄弟唯一1分　古巴熱身賽7比1勝出
高承睿「場邊沒教練」...球迷怒了！　本人親揭原因
警署證實黑幫介入綠電：已逮76人
爽用到明年5月！「LINE免費貼圖」5款可愛快載
首位被告卻當選的美國總統！川普曾狂言：開除起訴我的檢察官

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

房思瑜首次挑戰紐約42K全馬！　連餓3個月狂掉6公斤

長跑只是前菜！HowHow穿上NB 1080v14 成功挑戰「魔王級」紐約馬拉松

冷凍水餃取名「樹蘭餃」挨批低俗　業者曝品牌背後含意

YouTube又開抓跨區Premium會員！一票「土耳其人」崩潰：被遣返了

老奶奶慶生「想辦脫衣猛男趴」　超狂對話被讚爆：人生無憾

億萬分之一的罕病！漢翔退休女罹「心臟癌」　中國附醫1招滅腫瘤

中年男入冬吃補「脖子、頭皮」狂炸痘　醫警告：2類人恐更糟

李多慧環島突發狀況頻傳！整天淋雨只吃一碗泡麵果腹

台南妹漂髮「頭髮斷＋頭皮灼傷」崩潰痛哭！設計師嗆：要告就去告

「立冬」到！命理師點名7生肖走大財運　第一名嗅出商機、做事不要拖

林依晨「想做嗎」浴室激戰言承旭　《同棲散策》大尺度預告曝光！

最火《來自地獄的法官》、《正年》都在這！　Disney+掌握夯片《排球少年!!》超熱血

你吃的魚油夠安心嗎？除了Omega-3含量和濃度　還要注意「新鮮度」

台中男童家屬招魂悲喊「不要玩了」　2駕駛各3萬交保！父控都沒道歉

爸自願哄小孩卻先睡死！　妻開門見兒在講話哄爸睡

宋智孝明目張膽偷飯吃..金珉周衝擊　哈哈主動分享..他一夾秒吼：你在幹什麼！

金鍾國「不知電腦怎開機」嚇壞希澈　龜速打字..嫌鍵盤：看不清楚！

10級強風來了　銀杏估今轉中颱變天時間曝

惡劣！台74線黑車擋救護車　「2分鐘踩27次煞車」畫面曝

只差1公尺！回家遇公車撞騎樓　男一秒跳開逃命驚險畫面曝光

長跑只是前菜！HowHow穿上NB 1080v14 成功挑戰「魔王級」紐約馬拉松

冷凍水餃取名「樹蘭餃」挨批低俗　業者曝品牌背後含意

YouTube又開抓跨區Premium會員！一票「土耳其人」崩潰：被遣返了

老奶奶慶生「想辦脫衣猛男趴」　超狂對話被讚爆：人生無憾

億萬分之一的罕病！漢翔退休女罹「心臟癌」　中國附醫1招滅腫瘤

中年男入冬吃補「脖子、頭皮」狂炸痘　醫警告：2類人恐更糟

李多慧環島突發狀況頻傳！整天淋雨只吃一碗泡麵果腹

台南妹漂髮「頭髮斷＋頭皮灼傷」崩潰痛哭！設計師嗆：要告就去告

「立冬」到！命理師點名7生肖走大財運　第一名嗅出商機、做事不要拖

每月給8千「讓女友矯正牙齒」　分手後被逼繼續付：新男友不幫

長跑只是前菜！HowHow穿上NB 1080v14 成功挑戰「魔王級」紐約馬拉松

財劃法3分鐘送出！盧秀燕喊話22縣市團結「總比只分25%稅收好」

快訊／川普當選「道指衝1300點」特斯拉漲13%　川普媒體科技漲30%

不斷更新／韓星活動11月售票看這裡！　DAY6睽違6年來台門票下周搶

米蘭車展／Honda推「V3電子增壓引擎」！750家族新年式同台亮相

人民期待健康的「稅審法」　不要讓威權稅制絞殺人民 

今彩539開出頭獎800萬！幸運兒在新北市

美兒少猥褻犯「一路向北」旅遊中！入住桃園商旅再蒸發　警追行蹤

亞利桑那州飛機墜毀「撞上汽車」！5人傷重身亡

台AV女優談偶像戀愛「被逼說謊」！　胎尼曝盲點：不可能跟你談啊

妻員工旅遊！「解放比基尼」美炸 他卻1打2怨念深...網：根本炫耀

生活熱門新聞

銀杏將轉西！　最新各國路徑一致了

客人嗆要告就快　王家燻羊肉5聲明回應

出軌「美女營養師」10年　網紅醫竟與妻家爭產

爽用到明年5月！「LINE免費貼圖」5款可愛快載

銀杏最新路徑出爐！暴風圈最近台時間點曝　專家：逼近海警發布線

銀杏環流雨彈掃台「明晚起北東下更大」　下周可能有颱風

凌晨02:08地牛翻身！「規模4.6」最大震度3級

求鎖後照鏡被拒！Gogoro騎士怒給宏佳騰1星

日本「扛8個神級甜品」過海關GG！內行解惑

快訊／今晨16.2℃「4縣市大雨」　銀杏下最多時間曝

冷凍水餃取名「樹蘭餃」挨批　業者曝含意

小一成績「數94國95」！媽見倒數第4：心涼一半

YTR金針菇來台10年「被一票棄坑」！

銀杏颱風一路向西狂甩雨彈　周五起「3地下最大」

更多熱門

相關新聞

HowHow收《獵人》卡牌「拍出1劇情」網全服了

HowHow收《獵人》卡牌「拍出1劇情」網全服了

麥當勞聯手《獵人》推出一系列周邊，許多KOL收到全套卡包的公關品，其中有部分網紅因沒看過《獵人》加上失言而被炎上。HowHow稍早也PO出收到公關品影片，不只自拍《獵人》漫畫中的「百萬輪迴貓」情節小短劇，有網友驚訝發現他收到的卡盒上編號竟然是001，讚嘆「這才是看過獵人吧」、「最有資格拿001的KOL」。

女兒沒穿NB鞋被霸凌！　爸愣：她穿NIKE倒勾

女兒沒穿NB鞋被霸凌！　爸愣：她穿NIKE倒勾

放颱風假全台爸媽崩潰！HowHow吐心聲掀共鳴

放颱風假全台爸媽崩潰！HowHow吐心聲掀共鳴

老公同款！孔劉穿New Balance好潮

老公同款！孔劉穿New Balance好潮

宋慧喬女大生造型遊義

宋慧喬女大生造型遊義

關鍵字：

New BalanceHowHowNB 1080v14紐約馬

讀者迴響

熱門新聞

直擊／《財劃法》三分鐘送出委員會　陳玉珍被追罵壓桌爆衝突

即／男團選秀藝人性侵12歲少女！火速關IG避風頭

銀杏將轉西！　最新各國路徑一致了

快訊／雲端發票4人重複中獎　財部：平均日拿2至5張百元以上發票

快訊／徐若瑄罹癌首發聲！公開最新近照

更新／川普當選！　普丁不打算祝賀

快訊／賀錦麗「取消所有公開行程」！　今晚確定不對外發言

即／川普確定當選美國總統！

客人嗆要告就快　王家燻羊肉5聲明回應

阮經天戀愛了「美女女友正面曝光」！帶回家爆同居

出軌「美女營養師」10年　網紅醫竟與妻家爭產

台中少婦接孩子　特斯拉被砸成「馬蜂窩」

獨／升格奶爸就偷吃同劇人妻　八點檔男星躲4天了

布丁三姊弟么弟爆染毒、淪詐團車手

曾21天床戰122名大學生！英AV女優要幫高中生「轉大人」家長氣炸

更多

最夯影音

更多

林依晨「想做嗎」浴室激戰言承旭　《同棲散策》大尺度預告曝光！

最火《來自地獄的法官》、《正年》都在這！　Disney+掌握夯片《排球少年!!》超熱血

你吃的魚油夠安心嗎？除了Omega-3含量和濃度　還要注意「新鮮度」

台中男童家屬招魂悲喊「不要玩了」　2駕駛各3萬交保！父控都沒道歉

爸自願哄小孩卻先睡死！　妻開門見兒在講話哄爸睡

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面