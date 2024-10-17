女兒「沒穿NB鞋」被霸凌！　爸愣嘆時代變了：她穿NIKE倒勾

▲「NIKE倒勾」指的是NIKE與知名饒舌歌手Travis Scott聯名的Air Jordan 1系列。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國一名父親在社群網站X上發文表示，自己的女兒在學校被霸凌嘲笑．原因竟是她腳上穿的不是現今最流行的New Balance球鞋，而是一雙「NIKE倒勾」球鞋，「我們真的處於球鞋文化的新時代。」

美國一名父親@JaeTips在X上發文表示，她的女兒在學校被一群穿著New Balance球鞋的人嘲笑，讓他感到非常不可思議，「她穿得可是NIKE倒勾金絲雀...我們真的處於球鞋文化的新時代。」

My daughter got bullied for her shoes in school by a kid in new balances , she had on canary Travis Scott …. We are in new days in sneaker culture — The Savior (@JaeTips) October 11, 2024

「NIKE倒勾」指的是NIKE與知名饒舌歌手Travis Scott聯名的Air Jordan 1系列，雖然官網定價都在6300台幣左右，但因為數量稀少，所以時常被喊到高價。該名父親所指的Air Jordan 1金絲雀（Canary）系列，部分網路售價突破台幣2萬元。

這篇貼文已吸引近30萬人觀看，網友紛紛留言表示，「孩子們真不識貨」、「我兒子也跟我說AJ1很醜，真的是瘋了」、「AJ1只能說是老人鞋了」、「不如你把女兒的鞋賣給我吧！」