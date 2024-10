女兒「沒穿NB鞋」被霸凌！　爸愣嘆時代變了：她穿NIKE倒勾

▲「NIKE倒勾」指的是NIKE與知名饒舌歌手Travis Scott聯名的Air Jordan 1系列。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合報導

美國一名父親在社群網站X上發文表示,自己的女兒在學校被霸凌嘲笑.原因竟是她腳上穿的不是現今最流行的New Balance球鞋,而是一雙「NIKE倒勾」球鞋,「我們真的處於球鞋文化的新時代。」

美國一名父親@JaeTips在X上發文表示,她的女兒在學校被一群穿著New Balance球鞋的人嘲笑,讓他感到非常不可思議,「她穿得可是NIKE倒勾金絲雀...我們真的處於球鞋文化的新時代。」

My daughter got bullied for her shoes in school by a kid in new balances , she had on canary Travis Scott …. We are in new days in sneaker culture