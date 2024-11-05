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「菜鳥主管」如何成為好的主管？專家：不在意下屬臉色

記者黃稜涵／綜合報導

很多人從一般員工晉升主管之後，會因為無法拿出好績效感到相當苦惱，對於菜鳥主管來說，因為過去沒有帶人的經驗，會不知道該怎麼帶人，在感性主管跟理性主管之間猶豫不定，在《解決帶人問題的識學管理法》一書中指出，成功的主管不會太在意下屬臉色，用「原則」來理性管理，才能在日常工作中獲得穩健的成果。

▲▼青年，年輕人，實習，工作，職場，辦公室，同事，小團體，討論。（圖／視覺中國）

▲沒有經驗的新手主管，會在感性主管跟理性主管之間猶豫不定。（示意圖／視覺中國）

書中提到，主管有許多不同的類型，擔任一般員工時表現優秀的人，當上主管後，就會以「跟著我做」的方式領導部屬，他們願意傾聽部屬的意見，也會給予建議和鼓勵，並努力提振團隊士氣，乍看之下似乎是個好主管。但其實，過度在意部屬感受的主管，反而可能阻礙部屬成長，不是好主管的領導類型。

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團隊管理所需要的不是情感，而是原則，如果將解讀他人心情比喻成國語課，那麼原則就像是數學，只要套用公式就能得到正確答案，不會有任何情緒的干擾，或許有些人會很排斥這種觀念，覺得這樣做缺乏人情味，但在日常工作中，我們需要理性應對，避免情緒化。

隨著組織的成長，如果太注重情感，部屬可能無法適應過於親近的主管，甚至會被認為主管偏心，而引起反感，並且造成問題，在職場上，應該把情感放在一旁，只有在一個例外的情況下，可以適度表達情緒，就是在企劃或專案結束，得知成果之後。

如果獲得好成果，可以表現開心，這份喜悅能夠成為迎接下一個挑戰的動力，就算結果不如預期，也能將這份挫折化為力量，帶來翻身成長的機會。不過，在得知結果前，最好收斂自己的情感。

▼《解決帶人問題的識學管理法》。（圖／采實文化提供）

▲《解決帶人問題的識學管理法》。（圖／采實文化提供）

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